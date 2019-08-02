Rusya'nın ormanları yanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya'nın ormanları yanıyor
GeriDünya Rusya'nın ormanları yanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
02.08.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Rusya'nın ormanları yanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'nın ormanları yanıyor

Sibirya bölgesinde geçen hafta başlayan ve 3 milyon hektar ormanı kül eden yangınlar, kuraklık nedeniyle hala söndürülemedi.

15
  • Rusyanın ormanları yanıyor
  • Rusyanın ormanları yanıyor
  • Rusyanın ormanları yanıyor
  • Rusyanın ormanları yanıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda başlayan yangın felaketi, tüm çabalara rağmen devam ediyor.

Rusya'nın Ural dağlarından Büyük Okyanus'a uzanan 1 milyar 310 milyon hektarlık toprağa sahip Sibirya'da İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde geçen haftadan bu yana süren yangın, şu ana kadar 3 milyon 71 bin hektar ormanlık alanı kül etti.

Yangınların en büyüğü ise Yakutistan ve Krasnoyarsk bölgelerinde yaşanıyor. Yakutistan'da şu ana kadar yaklaşık 1,1 milyon, Krasnoyarsk'ta 1 milyon, İrkutsk bölgesinde ise yaklaşık 700 bin hektar orman yok oldu.

Toplam yanan ormanlık alanın Belçika, yangından olumsuz etkilenen kısmın ise Portekiz büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

ÇALIŞMALARDA 28 SÖNDÜRME UÇAĞI GÖREV ALIYOR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 38 farklı bölgede 800'den fazla yerleşim biriminin dumandan olumsuz etkilendiğini duyurdu.

Yaklaşık 9 binden fazla kişinin aktif katıldığı söndürme çalışmalarında, 2 bin 800 yangın söndürme aracı ve 28 söndürme uçağı görev alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rus ordusu, 10 uçak ve 10 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına dahil oldu. Ayrıca bölge halkı da gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yetkililer, acil durum ilan edilen İrkutsk, Krasnoyarsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerindeki yangınların, gereken önlemlerin alınmaması nedeniyle söndürülemediğini ve kaynağının ortadan kaldırılamadığını duyurdu.

Her yıl ağırlıklı olarak doğal sebeplerle meydana gelen yangınların bu yıl, yaz sezonunun kurak geçmesi nedeniyle önlenemediği belirtiliyor. Dünya Meteoroloji Örgütüne göre, Sibirya'da haziranda hava sıcaklığı ortalamanın 10 derece üzerinde geçti.

MALİYETİ NEDENİYLE DE YANGINLAR SÖNDÜRÜLMÜYOR

İnsani unsurların da yarı yarıya etkili olduğu büyük çaptaki yangınlar, Rusya'daki mevcut yasalar nedeniyle söndürülmeye gerek görülmüyor. Yasalara göre, yerel yönetim, ormanlık alanda çıkan yangını, söndürme maliyetinin yüksek olması halinde söndürmeme kararı alabiliyor.

Çevrecilerin yoğun eleştirisine hedef olan yasa nedeniyle, yangınların söndürülmesi için gerekli önlemlerin bugüne kadar alınmadığı savunuluyor.

Rusya'da binlerce kilometreye yayılan duman, ülkede insanların hayatını olumsuz yönde etkiledi. Komşu ülke Moğolistan, Alaska ve Kanada'nın batı kesimleri de dumanlardan nasibini aldı.

Uzmanlar, yangının yol açtığı dumandaki karbonun bölgede yaşayanların kalp, karaciğer, akciğer, böbrek gibi organlarına zarar verdiği uyarısı yapıyor.

YENİDEN AĞAÇLANDIRILMASININ 100 SENE SÜRECEĞİ BELİRTİLİYOR

Ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen büyük ölçekteki yangında bölgedeki pek çok hayvan türünün de zarar gördüğü ifade ediliyor.

Sibirya'daki yangınların söndürülememesi durumunda ülkede daha önceki yıllarda çıkan yangınlardan daha büyük ölçekte bir alanı yok edeceği öne sürülüyor.

Rusya'da 1972'deki yangında yaklaşık 2 milyon, 2002'de 1 milyon 370 bin, 2010'da 2 milyon, 2017'de de 1 milyon 600 bin hektar orman kül olurken, geçen yıl Sibirya bölgesindeki orman yangınında 3,2 milyon hektar alan yanmıştı.

Çevreciler, Sibirya bölgesinde yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılmasının 100 sene süreceğine dikkati çekiyor.

DÜNYA TARİHİNDEKİ BÜYÜK ORMAN YANGINLARI

Endonezya'da 1997'de orman yangınlarında 2 milyon hektardan fazla alan yanmıştı. Avustralya'da 2009'da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 450 bin hektar alan yok olmuştu.

Portekiz'in farklı bölgelerinde 2017'de çıkan orman yangınlarında 150 bin, aynı yıl ABD'nin California bölgesinde 99 bin hektar alan kül olmuştu.

Yunanistan, geçen yıl tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşamış ve 12 bin 760 hektar alan yanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
'Güvenli bölge konusunda henüz anlaşma yok'
BM’den Esed rejimi ve Rusya hakkında flaş hamle!
Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten ikisi yurda döndü