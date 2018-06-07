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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.06.2018 - 06:49, Son Güncelleme:

Rusya'nın 'öldürücü' uçağı

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Rusya'nın 'öldürücü' uçağı

Military Watch Magazine, Rus yapımı MiG-31 hipersonik önleme jetinin Kinjal füzeleriyle donatılmasının Moskova’nın potansiyel rakipleri için ‘ciddi bir tehdit’ oluşturduğunu yazdı.

Derginin yayınladığı haberde, MiG-31 avcı uçağının diğer ülkelerde benzeri bulunmayan gerçekten ‘öldürücü' bir uçak olduğu, bu süper jetin hem hava çatışmalarında hem de karşı tarafın gemilerini ‘avlamak' için aktif olarak kullanılabildiği vurgulandı.Makalede, MiG-31'in Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edildikten sonra modern radar ve füze sistemleriyle donatıldığı ve bugün ‘dünyanın en hızlı modern savaş uçağı' olduğu kaydedildi.

Yazıda, "MiG-31'in ebatları, diğer savaş uçaklarının kullanamadığı aşırı ağır mühimmatları kullanma imkânı tanıyor. Önleme uçağının başarılı olmasını garantileyen özel mühimmatlar da ayrıca geliştirildi" ifadelerine yer verildi.

Uçağın ‘Zaslon' radar sistemleriyle ve uzun menzilli P-33 ve P-37 ‘havadan havaya' füzelerle donatıldığına dikkat çekilen yazıda, tüm bu donanımların uçağın imkânlarını önemli ölçüde genişlettiği ifade edildi.

MiG-31'lerin ayrıca hipersonik Kinjal füzeleriyle donatılmasının, jetlerin çatışma kabiliyetini hissedilir bir şekilde arttırdığı ve çok uzak mesafelerden en büyük savaş gemilerini imha etme olanağı sağladığı belirtilen yazıda, "Kinjal füzesinin hızı ve manevra kabiliyeti, onu en gelişmiş hava savunma sistemlerine karşı dahi yenilmez yapıyor" ifadeleri kullanıldı. Sputnik

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