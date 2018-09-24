Rusya'nın hamlesi sonrası İsrail'le ilk temas: Putin yineledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'ye S-300 sevkiyatı kararının alınması sonrası İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun talebi ile gerçekleşen telefon görüşmesinde 17 Eylül'de yaşanan İl-20 vakasının ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetleri'nin eylemleri olduğunu yineledi. Rusya İsrail'in talebiyle sevkiyatı askıya alınan S-300'leri iki hafta içinde Suriye'ye göndereceğini açıklamıştı. ABD de gerilime müdahil olarak kararın gözden geçirilmesi çağrısı yaptı ve konuyu görüşeceklerini duyurdu. Son açıklamayı yapan İsrail cephesi ise Esad rejimini sorumlu tutmaya devam ederek "Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır" mesajını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Suriye'de Rus İl-20 uçağının düşürülmesinin ana sebebinin "İsrail'in hava kuvvetlerinin eylemleri" olduğunu söylediği belirtildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Netanyahu ile telefonda görüştüğü ifade edildi. Netanyahu'nun düşürülen Rus İl-20 uçağında hayatını kaybeden askerler için tekrar başsağlığı dilediği görüşmede olayın tartışıldığı bildirildi.
Açıklamada, Putin'in "Rus tarafı, trajedinin ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetlerine ait eylemler olduğu gerçeğinden hareket ediyor." dediği kaydedildi.
Putin'in ayrıca, uluslararası terörle mücadele eden Rus askerlerinin yaşamlarına yönelik potansiyel tehditleri önlemek amacıyla Rusya'nın Suriye hava savunmasının muharebe yeteneklerini geliştirme kararı aldığını vurguladığı aktarıldı.
İSRAİL: TEHLİKEYİ ARTIRIR
Netanyahu, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın Esed rejimine S-300 verme kararına ilişkin "Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır" dedi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ve Putin yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere telefonda görüştü.
Görüşmede Netanyahu, Putin'e 17 Eylül'de Suriye'de vurulan Rus askeri uçağında hayatını kaybeden 15 Rus askeri için tekrar başsağlığı diledi.
ESAD SORUMLU
İsrail Başbakanı Netanyahu ayrıca, İsrail ordusu tarafından yürütülen ve sonuçları geçen hafta Rus yetkililerle paylaşılan rapora olan güvenini dile getirerek, söz konusu uçağın vurulmasından Esad rejiminin sorumlu olduğunu yeniledi.
Başbakanlığın açıklamasında, Netanyahu'nun Rusya'nın Suriye'ye S-300 verme kararına dair de "Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır." dediği aktarıldı.
"Rusya -İsrail diyaloğu devam edecek"
Açıklamada ayrıca Netanyahu ve Putin'in iki ülke orduları arasındaki diyaloğun devam etmesi konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.
ABD DE DAHİL OLDU
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş füze savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını savundu.
Bolton, New York'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını ve bölgede hali hazırda yüksek olan gerilimi "önemli ölçüde artıracağını" söyledi.
"GÖRÜŞECEĞİZ"
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Moskova yönetiminin bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun BM Genel Kurulunda Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile bu konuyu görüşeceğini dile getirdi.
Bölgedeki Amerikan güçleri için endişeli olduklarını, İsraillilerin de İran'ın saldırgan tutumuna karşı meşru müdafaa hakkının bulunduğunu ifade eden Bolton, İran'ın bölgedeki etkisini yitirene kadar ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmayacağını kaydetti. Bolton, "İran askerleri İran sınırları dışında olduğu sürece ayrılmayacağız. Bu İran'ın vekillerini ve milislerini de kapsıyor." diye konuştu.
İSRAİL'İN TALEBİYLE ASKIYA ALINMIŞTI
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce İsrail'in talebi üzerine sevkiyatı askıya alınan S-300 hava savunma sistemlerini iki hafta içinde Suriye'ye göndereceklerini söylemişti.
Rus İl-20 askeri uçağı 17 Eylül'de Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş, Rusya, İsrail'e ait F-16'ların bu uçağı kalkan olarak kullanması nedeniyle İl-20 uçağının füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet, Rus yönetimini ikna etmek için hafta içi Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İl-20 uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, iki hafta içinde Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi verileceğini açıklamıştı.
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