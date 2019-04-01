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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraflar: AP images
01.04.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Rusya’nın en zengin kadınlarından biri uçak kazasında öldü

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Rusya’nın en zengin kadınlarından biri uçak kazasında öldü

Rusya’nın en zengin kadınlardan biri Natalya Fileva, Almanya’daki uçak kazasında hayatını kaybetti.

Rusya’nın en zengin kadınlardan birisi olan Natalya Fileva’nın bulunduğu uçak düştü. Rus havayolu S7'nin ortaklarından olan Fileva’nın içinde bulunduğu uçağın Frankfurt’un güneyinde, Egelsbach yakınlarına düştüğü açıklandı. Alman polisinin verdiği bilgiye göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Rus havayolu şirketi S7 de bilgiyi doğrularken, 6 kişilik uçak Fransa’dan Egelsbach şehrine gidiyordu.

Şirketten yapılan açıklamada, “31 Mart 2019'da, S7 Havayolları’nın hissedarlarından Natalia Fileva’nın, içine bulunduğu Epic-LT tipi özel uçakta Frankfurt Havaalanı inişi sırasında düştü. Fileva öldü. Trajedinin nedeni hala bilinmiyor” denildi.

Rusya’nın en zengin kadınlarından biri uçak kazasında öldü

Kazada ölen ikinci yolcunun da Rus olduğu tahmin ediliyor.

Kocası S7 firmasının CEO’su olan Fileva, 2018’de Forbes dergisi tarafından Rusya’daki en zengin dördüncü kadını olarak açıklanmış, servetinin 600 milyon dolar olduğu bildirilmişti.

Rusya'da uçak kazası
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