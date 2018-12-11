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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
11.12.2018 - 08:51, Son Güncelleme:

Rusya'nın en azılı seri katiline ikinci kez müebbet

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Rusya'nın en azılı seri katiline ikinci kez müebbet

Rusya'da 22 kadını öldürmek suçundan 6 yıldır hapis yatan Mihail Popkov adlı eski polis memuru, 56 kişiyi daha öldürmekten ikinci kez müebbete mahkum edildi.

Öldürülenlerden 55'i kadın, biri de erkek bir polis memuru. Popkov'un kurbanlarını balta ve çekiçle öldürdüğü, parçaladığı cesetleri ormanlık alanlara, yol kenarlarına ve bir mezarlığa attığı açıklanmıştı.

Popkov, duruşmasında 59 kişiyi daha öldürdüğünü itiraf etmişti. Ancak bu cinayetlerden üçünü Popkov'un işlediği kanıtlanamadı.

"Rusya'nın yakın tarihinin en azılı seri katili" olarak nitelendirilen Popkov'un kadınları gece yarısı arabasına alarak öldürdüğü, en az 10 kadına öncesinde tecavüz de ettiği belirlendi.

Popkov'un Sibirya'nın Angarsk kentindeki cinayetlerin en az üçünü görev sırasında polis arabasında işlediği öne sürülüyor.

'KENTİ AHLAKSIZ KADINLARDAN TEMİZLİYORUM'

53 yaşındaki Popkov, 2012'de DNA örneği sayesinde arabasının bulunmasından sonra yakalanmıştı.

Bazı cesetlerin yanında bulunan lastik izlerinin Niva marka bir araca ait olduğu tespit edilmiş, bunun üzerine kentteki tüm Niva arabalarında testler yapılmıştı.

Ardından kurbanların üzerinde bulunan DNA örnekleriyle eşleştirme yapılmıştı.

Popkov, ülkenin doğusundaki Vladivostok'ta yeni bir araba almaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

Polis memuru dışında Popkov'un öldürdüğü kişilerin hepsi yaşları 15 ila 40 arasında değişen kadınlar.

Cinayetlerin 1992-2007 yılları arasında işlendiği belirtiliyor.

'BALTA VE ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ'

2015'te 22 kadını öldürmek suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası alan Popkov, savunmasında "Angarsk'ı ahlaksız kadınlardan temizlediğini" söyledi.

Sovyetler Birliği döneminde Andrei Çikatilo 52, "satranç tahtası katili" olarak bilinen Aleksander Piçuşkin de en az 48 cinayet işlemişti.

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