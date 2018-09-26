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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
26.09.2018 - 00:18, Son Güncelleme:

Rusya’nın elektro parazit istasyonu Suriye’ye vardı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’nın elektro parazit istasyonu Suriye’ye vardı

Suriye’ye iki hafta içinde S-300 füze savunma sistemi yollamaya hazırlanan Rusya’nın uçakları körleştirmek için kullanmayı planladığı parazit yayan elektronik muharebe aracını Lazkiye yakınlarındaki Hmeymin üssüne ulaştırdığı belirtildi.

Elektronik parazit ekipmanının pazartesi günü İl-76 uçağıyla Hmeymin’e nakledildiğini yazan Rus İsvestiya gazetesine konuşan yetkili, aracın hangi marka ya da model olduğuna dair bilgi vermedi. Rus askeri uzmanlar gönderilen cihazın ‘Krasuha-4’ ya da ‘Divnomorye’ olabileceği üzerinde durdu. Birkaç yıldan beri Rusya tarafından Türkiye’ye yakın Suriye sınır bölgesinde de kullanılan ‘Krasuha-4’ aracı; uçak, İHA radarlarıyla askeri frekanslarda gerçekleştirilen görüşmeleri, yaydığı parazit dalgalarıyla engelleme, işe yaramaz hale getirme özelliği taşıyor. İstasyonun etki alanı arazinin yapısına bağlı olarak 150-300 kilometre arasında değişiyor.

ABD’Yİ KIZDIRABİLİR

Suriye’ye son model ‘Divnomorye’ elektronik muharebe aracının verilmiş olması durumunda ise bölgede başta İsrail ve ABD olmak üzere tüm Batılı ülkelerle Rusya arasında ciddi ve çok daha derin kriz patlak verebilir. ‘Divnomorye’ istasyonu sadece uçak, İHA ve seyir füzelerini hedeften saptırmıyor, aynı zamanda uydu esaslı GPS konum belirleme sinyallerini, tüm haberleşmeyi ve ayrıca E-3 AWACS, E-2 HAWKEYE ile E-8 JSTAR mobil radar uçaklarını da kör edebiliyor. Bu mobil düzeneğin Lazkiye kıyı şeridine konuşlandırılması durumunda neredeyse Kıbrıs’a kadar uzanan Akdeniz üzerindeki bölgeyi fiilen uçuşlara kapanabilir.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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