Rusya’nın elektro parazit istasyonu Suriye’ye vardı
Suriye’ye iki hafta içinde S-300 füze savunma sistemi yollamaya hazırlanan Rusya’nın uçakları körleştirmek için kullanmayı planladığı parazit yayan elektronik muharebe aracını Lazkiye yakınlarındaki Hmeymin üssüne ulaştırdığı belirtildi.
Elektronik parazit ekipmanının pazartesi günü İl-76 uçağıyla Hmeymin’e nakledildiğini yazan Rus İsvestiya gazetesine konuşan yetkili, aracın hangi marka ya da model olduğuna dair bilgi vermedi. Rus askeri uzmanlar gönderilen cihazın ‘Krasuha-4’ ya da ‘Divnomorye’ olabileceği üzerinde durdu. Birkaç yıldan beri Rusya tarafından Türkiye’ye yakın Suriye sınır bölgesinde de kullanılan ‘Krasuha-4’ aracı; uçak, İHA radarlarıyla askeri frekanslarda gerçekleştirilen görüşmeleri, yaydığı parazit dalgalarıyla engelleme, işe yaramaz hale getirme özelliği taşıyor. İstasyonun etki alanı arazinin yapısına bağlı olarak 150-300 kilometre arasında değişiyor.
ABD’Yİ KIZDIRABİLİR
Suriye’ye son model ‘Divnomorye’ elektronik muharebe aracının verilmiş olması durumunda ise bölgede başta İsrail ve ABD olmak üzere tüm Batılı ülkelerle Rusya arasında ciddi ve çok daha derin kriz patlak verebilir. ‘Divnomorye’ istasyonu sadece uçak, İHA ve seyir füzelerini hedeften saptırmıyor, aynı zamanda uydu esaslı GPS konum belirleme sinyallerini, tüm haberleşmeyi ve ayrıca E-3 AWACS, E-2 HAWKEYE ile E-8 JSTAR mobil radar uçaklarını da kör edebiliyor. Bu mobil düzeneğin Lazkiye kıyı şeridine konuşlandırılması durumunda neredeyse Kıbrıs’a kadar uzanan Akdeniz üzerindeki bölgeyi fiilen uçuşlara kapanabilir.
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