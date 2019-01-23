Rusya’nın bombardıman uçağı piste çakıldı
Rusya’nın kuzeyindeki Murmansk askeri bölgesinde görev yapan stratejik bombardıman uçağı TU-22M3 (NATO standartlarına göre Backfire) iniş sırasında piste çakıldı.
4 kişilik mürettebattan iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında göre kaza dün sabah Murmansk şehri askeri havalimanında yaşandı. Stratejik bombardıman uçağının planlı eğitim uçuşu için havalanmasından kısa süre sonra bölgede kar fırtınası başladı. Olumsuz hava koşullarında alana dönmeye çalışan TU-22M3 bombardıman uçağı pisti son anda gördüğü için sert iniş yaptı. Uçağın piste çakılması sonucunda 4 kişilik mürettebattan iki pilot olay yerinde can verdi. Diğer iki kişi ise ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza anında bombardıman uçağının silah yüklü olmadığı da kaydedildi.
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