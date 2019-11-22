Rusya’dan yeni hava üsleri
ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesinin ardından Rusya’nın kontrolü altına giren Sarrin askeri üssüne her türlü askeri uçağın iniş yapabilmesi için çalışmalar başladı. Lazkiye ve Tartus’ta hava üsleri bulunan Rusya, Kamışlı ve Sarrin ile bölgedeki hava gücünü arttıracak.
Suriye’de Fırat’ın doğusunda ABD’nin terk ettiği askeri üslerin peş peşe Rus kontrolü altına geçmesinin ardından Rusya’dan ülkenin kuzeyindeki hava gücünü genişletme hamleleri geliyor. Son olarak Menbiç ve çevresini kontrol eden Sarrin’deki eski Amerikan üssü buradaki havaalanıyla birlikte Rus ordusunun kontrolüne geçti. Sarrin üssüyle ilgili RIA haber ajansına dün açıklama yapan bölgedeki Rus komutan Safar Safarov, “(Sarrin’deki) Metras hava üssü pisti şu anda her çeşit uçak tarafından kullanılabilir duruma getiriliyor. İleride bu havalimanı kuzeydeki lojistik merkez olacak. Alan tam teşekküllü çalışmaya başladığında buraya Rus birlikleri de sevk edilecek” ifadesini kullandı.
Safarov, “Sarrin üssüne girdiğimizde buradaki dizel jeneratör bile hâlâ çalışıyordu. Ayrıca mutfak araç gereçleriyle masalardaki bilgisayarları dahi götürmemişler. Tüm bunları olduğu gibi teslim almış olduk” ifadelerini kullandı.
KAMIŞLI DA GENİŞLİYOR
Sarrin’deki Matras havaalanının yanı sıra Rusya’nın Kamışlı’daki hava üssüne yönelik çalışma yaptığı da biliniyor. ABD’nin Kamışlı’dan çekilmesinin ardından Rus askeri polisinin bölgedeki konvoylarına destek için Kamışlı’ya askeri helikopterler gönderen Rusya, bu bölgede de hava günü arttırmak için yoğun çalışma içine girdi. Kamışlı ve Sarrin’deki hava üslerinin tam kapasiteye ulaşması durumunda Suriye’de tüm savaş uçaklarına uygun dört adet Rus askeri üssü bulunmuş olacak. Rusya, 22 Ekim Soçi Mutabakatı’ndan sonra Kamışlı’dan başlayıp Kobani’ye kadar ABD’nin çekildiği kontrol noktalarını denetimi altına almaya başlamıştı.
SİVİLLERE KORKUNÇ SALDIRI
Suriye’de Beşar Esad rejiminin destekçisi İranlı milislerin konuşlandığı Halep’in güneyindeki Azzan Dağı’ndan İdlib’de sivillerin kaldığı kamplara saldırı düzenledi. Saldırılarda çoğu çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi. Kah kampı sakini Ahmet Zidan saldırıya ilişkin “Büyük patlamadan sonra farklı patlama seslerin duyuldu. Yangınlar çıktı. Çok sayıda şehit ve yaralı vardı. İnsanlar panikten farklı kamplara kaçtı. Diğerleri de zeytin arazilerine sığındı” dedi. Diğer bir çadır kamp sakini Ebu Ammar ise, Esed rejiminin yaşadıkları yerleşimleri bombalamasının yetmediğini, sığındıkları çadırları da bombalamaya başladığını söyledi.
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