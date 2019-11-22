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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rusya’dan yeni hava üsleri

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’dan yeni hava üsleri

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesinin ardından Rusya’nın kontrolü altına giren Sarrin askeri üssüne her türlü askeri uçağın iniş yapabilmesi için çalışmalar başladı. Lazkiye ve Tartus’ta hava üsleri bulunan Rusya, Kamışlı ve Sarrin ile bölgedeki hava gücünü arttıracak.

Suriye’de Fırat’ın doğusunda ABD’nin terk ettiği askeri üslerin peş peşe Rus kontrolü altına geçmesinin ardından Rusya’dan ülkenin kuzeyindeki hava gücünü genişletme hamleleri geliyor. Son olarak Menbiç ve çevresini kontrol eden Sarrin’deki eski Amerikan üssü buradaki havaalanıyla birlikte Rus ordusunun kontrolüne geçti. Sarrin üssüyle ilgili RIA haber ajansına dün açıklama yapan bölgedeki Rus komutan Safar Safarov, “(Sarrin’deki) Metras hava üssü pisti şu anda her çeşit uçak tarafından kullanılabilir duruma getiriliyor. İleride bu havalimanı kuzeydeki lojistik merkez olacak. Alan tam teşekküllü çalışmaya başladığında buraya Rus birlikleri de sevk edilecek” ifadesini kullandı.

Safarov, “Sarrin üssüne girdiğimizde buradaki dizel jeneratör bile hâlâ çalışıyordu. Ayrıca mutfak araç gereçleriyle masalardaki bilgisayarları dahi götürmemişler. Tüm bunları olduğu gibi teslim almış olduk” ifadelerini kullandı.

KAMIŞLI DA GENİŞLİYOR

Sarrin’deki Matras havaalanının yanı sıra Rusya’nın Kamışlı’daki hava üssüne yönelik çalışma yaptığı da biliniyor. ABD’nin Kamışlı’dan çekilmesinin ardından Rus askeri polisinin bölgedeki konvoylarına destek için Kamışlı’ya askeri helikopterler gönderen Rusya, bu bölgede de hava günü arttırmak için yoğun çalışma içine girdi. Kamışlı ve Sarrin’deki hava üslerinin tam kapasiteye ulaşması durumunda Suriye’de tüm savaş uçaklarına uygun dört adet Rus askeri üssü bulunmuş olacak. Rusya, 22 Ekim Soçi Mutabakatı’ndan sonra Kamışlı’dan başlayıp Kobani’ye kadar ABD’nin çekildiği kontrol noktalarını denetimi altına almaya başlamıştı.

SİVİLLERE KORKUNÇ SALDIRI

Suriye’de Beşar Esad rejiminin destekçisi İranlı milislerin konuşlandığı Halep’in güneyindeki Azzan Dağı’ndan İdlib’de sivillerin kaldığı kamplara saldırı düzenledi. Saldırılarda çoğu çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi. Kah kampı sakini Ahmet Zidan saldırıya ilişkin “Büyük patlamadan sonra farklı patlama seslerin duyuldu. Yangınlar çıktı. Çok sayıda şehit ve yaralı vardı. İnsanlar panikten farklı kamplara kaçtı. Diğerleri de zeytin arazilerine sığındı” dedi. Diğer bir çadır kamp sakini Ebu Ammar ise, Esed rejiminin yaşadıkları yerleşimleri bombalamasının yetmediğini, sığındıkları çadırları da bombalamaya başladığını söyledi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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