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    Rusya'dan uydu vuracak füze kalkanı

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    12.02.2018 - 11:34 | Son Güncelleme:

    ABD ile Rusya arasında dünya çapında siyasi sürtüşmeler devam ederken, silahlanma yarışı tam gaz sürüyor. ABD’nin füze kalkanı projesine yanıt hazırlayan Rusya, öncelikle başkent Moskova’yı savunma şemsiyesi altına alacak ve dünya yörüngesindeki uyduları dahi vurabilecek yeni füze sistemini denedi.

    Rusya tarafından Kazakistan’ın 'Sarı-Şagan' askeri poligonunda Pazar günü gerçekleştirilen Rus füze kalkanının ilk füze atışı Savunma Bakanlığı tarafından dünya medyasına servis edildi.

    'YILDIZ SAVAŞLARI'

    Albay Andrey Pirhodko, “Başarıyla gerçekleşen füze kalkanı denememiz başta başkent Moskova olmak üzere tüm stratejik merkezlerin olası saldırıya karşı koruyabilecek güçte olduğumuzu gösterdi. Yeni avcı füze sadece balistik füzelere karşı değil Yıldız Savaşları olarak bilinen uzaydan gelebilecek tehditlere karşı da kendimizi savunabileceğimizi kanıtlıyor” dedi.

    Rusya’nın Pazar günü gerçekleştirdiği yeni füze kalkanı sistemi denemesinde en önemli soru yeni füzenin modeli oldu. Şimdi askeri uzmanlar tipi açıklanmayan yeni Rus füze avcısının kapasitesini merak ediyor.

     

    Etiketler: rusya , füze , füze kalkanı , moskova
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