Rusya'dan uydu vuracak füze kalkanı

Rusya tarafından Kazakistan’ın 'Sarı-Şagan' askeri poligonunda Pazar günü gerçekleştirilen Rus füze kalkanının ilk füze atışı Savunma Bakanlığı tarafından dünya medyasına servis edildi.

'YILDIZ SAVAŞLARI'

Albay Andrey Pirhodko, “Başarıyla gerçekleşen füze kalkanı denememiz başta başkent Moskova olmak üzere tüm stratejik merkezlerin olası saldırıya karşı koruyabilecek güçte olduğumuzu gösterdi. Yeni avcı füze sadece balistik füzelere karşı değil Yıldız Savaşları olarak bilinen uzaydan gelebilecek tehditlere karşı da kendimizi savunabileceğimizi kanıtlıyor” dedi.

Rusya’nın Pazar günü gerçekleştirdiği yeni füze kalkanı sistemi denemesinde en önemli soru yeni füzenin modeli oldu. Şimdi askeri uzmanlar tipi açıklanmayan yeni Rus füze avcısının kapasitesini merak ediyor.