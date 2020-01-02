Rusya’dan Türkiye’ye uzayda işbirliği mesajı

2020 yılında Rusya’dan Türkiye ile ilgili yapılan ilk açıklama Türk uzay insanı konusunda oldu. Rusya Uzay Ajansı ‘Roskosmos’ Başkanı Dmitriy Rogozin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üç ülkeyle uzay çalışmaları konusunda yoğun temasların sürdürüldüğünü duyurdu. Rus İnterfaks ajansına açıklamada bulunan Rogozin, 2020 yılında üç ülkeyle uzaya insan gönderme konusunda anlaşma yapılması beklendiğini kaydetti.

Rogozin şunları söyledi: “Rusya’nın uzay deneyiminden yararlanmak isteyen ülkelerin başında Türkiye, Macaristan ve Endonezya geliyor. Türk tarafıyla bu konuda nihai anlaşmaya varılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Beklentimiz, Türkiye ile 2020 yılında ilk Türk uzay insanını Rusya tarafından yetiştirilmesi ve uzaya gönderilmesi anlaşmasının imzalanması” dedi. Dmitriy Rogozin, “2020 yılında anlaşmanın tamamlanması durumunda 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti, 100. yıldönümünü kutlarken Rus uzay araçlarıyla ilk Türk uzay insanı da dünya yörüngesine çıkartılmış olur” ifadelerini kullandı.