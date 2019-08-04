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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
04.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rusya’dan Türkiye’ye İdlib çağrısı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’dan Türkiye’ye İdlib çağrısı

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde rejimin ilan ettiği ateşkes çerçevesinde, Türkiye’nin anlaşmalar gereği üzerine düşen görevi yerine getirerek 24 saat içerisinde silahlı militan grupları cephe hattı gerisine çekmesinin beklendiğini belirtti.

Rusya adına açıklamayı yapan Suriye’deki Hmeymim üssü komutanı General Aleksey Bakin, “Suriye lideri Beşar Esad, Astana süreci görüşmelerine destek olarak 2 Ağustos saat 00:00 itibarıyla İdlib bölgesinde ateşkes ilan etmiştir. Suriye yönetiminin attığı bu adım karşılığında biz de Türkiye’den Soçi mutabakatını yerine getirerek 24 saat içerisinde İdlib bölgesi cephe hattındaki militanların silahlarıyla birlikte geri çekilmelerini sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Şam rejiminin duyurduğu ateşkese rağmen İdlib bölgesindeki militanların silah bırakmadıklarını söyleyen General Bakin, “Militanlar silah bırakmadıkları gibi sabah saat 06:55 sularında Lazkiye bölgesinde Beşar Esad’ın dünyaya geldiği Kardaha yerleşim birimine füze saldırısı düzenledi. Ateş İdlib bölgesi Cebel-Şabo kasabası çevrelerinden açıldı. Bu nokta Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssünden sadece 14 km mesafede yer alıyor” ifadelerini kullandı.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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