Rusya’dan Türkiye’ye İdlib çağrısı
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde rejimin ilan ettiği ateşkes çerçevesinde, Türkiye’nin anlaşmalar gereği üzerine düşen görevi yerine getirerek 24 saat içerisinde silahlı militan grupları cephe hattı gerisine çekmesinin beklendiğini belirtti.
Rusya adına açıklamayı yapan Suriye’deki Hmeymim üssü komutanı General Aleksey Bakin, “Suriye lideri Beşar Esad, Astana süreci görüşmelerine destek olarak 2 Ağustos saat 00:00 itibarıyla İdlib bölgesinde ateşkes ilan etmiştir. Suriye yönetiminin attığı bu adım karşılığında biz de Türkiye’den Soçi mutabakatını yerine getirerek 24 saat içerisinde İdlib bölgesi cephe hattındaki militanların silahlarıyla birlikte geri çekilmelerini sağlamasını bekliyoruz” dedi.
Şam rejiminin duyurduğu ateşkese rağmen İdlib bölgesindeki militanların silah bırakmadıklarını söyleyen General Bakin, “Militanlar silah bırakmadıkları gibi sabah saat 06:55 sularında Lazkiye bölgesinde Beşar Esad’ın dünyaya geldiği Kardaha yerleşim birimine füze saldırısı düzenledi. Ateş İdlib bölgesi Cebel-Şabo kasabası çevrelerinden açıldı. Bu nokta Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssünden sadece 14 km mesafede yer alıyor” ifadelerini kullandı.
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