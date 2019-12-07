Rusya’dan Türkiye’ye daha ucuz silah teklifi

Türkiye’ye benzer silahları sağlayabilecek diğer tedarikçi ülkelerden farklı olarak Moskova’nın Ankara’ya uygun fiyat politikası uygulamaya hazır olduğu haberi Rusya’nın dış ülkelerle silah ticareti ve askeri işbirliğini denetleyen Federal Askeri İşbirliği Servisi yöneticisi Dmitriy Şugayev’den geldi. Rus Interfaks ajansına Türkiye ile ilgili konuşan Şugayev, “Türk tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Fiyat bakımından da herkesle rekabet edebilecek rakamlar vermeye hazırız. Rusya ile Türkiye arasında başlatılan askeri işbirliğini sadece S-400 ile değerlendirmemek gerek. Avcı savaş uçakları da heyetler arasında ele aldığımız konulardan biri. Bizim beklentimiz 2020 yılı içinde Türkiye ile yeni, daha ciddi askeri işbirliğine girmektir. Şu anda her iki tarafın da buna niyetli olduğu yürüttüğümüz görüşmelerden ortaya çıkıyor” dedi.