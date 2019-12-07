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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
07.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rusya’dan Türkiye’ye daha ucuz silah teklifi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’dan Türkiye’ye daha ucuz silah teklifi

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da yapılan NATO zirvesinin hemen ardından Türkiye’ye yeni uzun menzilli S-400 hava savunma sistemleriyle savaş uçakları satışı hakkında rekabeti kızıştıran türden açıklama yapan Rusya’dan, “Türkiye’ye daha uygun fiyata yeni S-400 ve avcı savaş uçakları satmaya hazırız” açıklaması geldi.

Türkiye’ye benzer silahları sağlayabilecek diğer tedarikçi ülkelerden farklı olarak Moskova’nın Ankara’ya uygun fiyat politikası uygulamaya hazır olduğu haberi Rusya’nın dış ülkelerle silah ticareti ve askeri işbirliğini denetleyen Federal Askeri İşbirliği Servisi yöneticisi Dmitriy Şugayev’den geldi. Rus Interfaks ajansına Türkiye ile ilgili konuşan Şugayev, “Türk tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Fiyat bakımından da herkesle rekabet edebilecek rakamlar vermeye hazırız. Rusya ile Türkiye arasında başlatılan askeri işbirliğini sadece S-400 ile değerlendirmemek gerek. Avcı savaş uçakları da heyetler arasında ele aldığımız konulardan biri. Bizim beklentimiz 2020 yılı içinde Türkiye ile yeni, daha ciddi askeri işbirliğine girmektir. Şu anda her iki tarafın da buna niyetli olduğu yürüttüğümüz görüşmelerden ortaya çıkıyor” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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