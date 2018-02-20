Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Rusya'dan Türkiye'ye Afrin mesajı

    Rusya'dan Türkiye'ye Afrin mesajı

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 15:31 | Son Güncelleme:

    Afrin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının Şam yönetimiyle doğrudan diyalog yoluyla korunabileceğini söyledi.

    Rus Interfax haber ajansının haberine göre Lavrov, "Afrin’deki durum, Şam ve Ankara’nın doğrudan diyalog kurmasıyla çözülebilir" ifadelerini kullandı.

    Moskova'da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afrin'deki durumla ilgili "Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir" dedi.

    Dün sabah saatlerinde Suriye'de devlete ait basın organları, hükümet yanlısı güçlerin Afrin'e gireceği yönünde haberler yapmıştı.
    Bugün ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin'e girdiği yönünde bir haberin kendilerine ulaşmadığını belirtti.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: RUSYA
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri