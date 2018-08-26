Rusya'dan Suriye'de korkutan kimyasal saldırı açıklaması!
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'nin Kafr Zayta köyünde önümüzdeki 2 gün içinde kimyasal saldırı planlandığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiliz 'Olive Group' askeri şirketinin eğittiği bir grup militanın, İdlib'de bir kimyasal saldırıdan sivilleri kurtarma mizanseni gerçekleştirmeyi planladığını belirtti. Konaşenkov, kimyasal saldırı mizansenleri düzenlenmesi için yabancı uzmanların İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine geldiğini söyledi.
Konaşenkov, ‘Beyaz Miğferler' grubu üyeleri gibi giyinen bir grup kişinin, mizanseni Ortadoğu'daki ve yabancı ülkelerdeki basına servis etmek için videolar çekmeyi planladığını da ekledi. Konaşenkov, bu mizansenle Suriye hükümetinin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanacağını ifade etti. Sözcü, provokasyonla Suriye'de barış süreci konusunda devam eden istikrarlı gidişatın engellenmesinin amaçlandığını kaydetti. (SPUTNIK)
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