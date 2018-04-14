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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
MOSKOVA (AA)
14.04.2018 - 20:43, Son Güncelleme:

Rusya'dan Suriye açıklaması: Bu duruma son verin

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Rusya'dan Suriye açıklaması: Bu duruma son verin

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonu kınayarak batılı liderlerin hızlı bir şekilde tehlikeli duruma son vermesi çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise operasyonun gerekçesinin "komik" olduğunu savundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’ye karşı onun topraklarında büyük bir füze saldırısı yaparak ABD’nin İngiltere ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nü kaba bir şekilde ihlal eden saldırgan bir eylemi gerçekleştirdiği savunuldu. 

Deniz ve havadan 100’ün üzerinde Suriye’yi hedef alan güdümlü füze atıldığı belirtilen açıklamada, askeri yerler ile sivil altyapılar dahil önemli maddi zararlar meydana geldiği ifade edildi. 

Saldırıdan sivillerin zarar gördüğüne dair basında bilgiler olduğu aktarılan açıklamada, Rus vatandaşlarının zarar görmediği ve Rusya’nın kontrolünde olan üslerin de füzeler tarafından hedef alınmadığı bildirildi. 

Açıklamada, “Bu maksatlı korkunç eylem, Suriye rejiminin Şam banliyösündeki Duma şehrinde 7 Nisan’da sözde kimyasal silah kullandığı şeklinde uydurulmuş bahanelerle gerçekleştirilmiştir.” değerlendirmesine yer verildi. 

Rus tarafı ve Suriye rejiminin sunduğu gerçeklerin görmezden gelindiği ifade edilen açıklamada, saldırının bölgede Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün gerçekleri ortaya koymakla görevli müfettişlerinin Duma’ya gönderileceği bir zamanda yapıldığına işaret edildi. 

Açıklamada, şu görüşler dile getirildi: 

“Suriye’ye yönelik saldırının amacının, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü müfettişlerinin çalışmalarını engellemek olduğuna inanmak için her türlü sebep ortadadır. Suriye’ye karşı silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Mesele uluslararası hukukun temel ilkelerinin, Birleşmiş Milletlerin tam üyesi olan, uzun yıllardır topraklarında terörizme karşı mücadele veren ülkenin egemenliğinin haksız bir şekilde kaba bir ihlalidir.” 

Suriye rejimi başarılı bir şekilde DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadeleye devam ederken saldırıldığı ifade edilen açıklamada, bunun radikal ve aşırıcı örgütlere yeniden hayat vereceği, Suriye topraklarında kan dökülmesini uzatacağı ve bununla Suriye’de siyasi çözümün zorlaşacağı öne sürüldü. 

Batı’nın Suriye’de teröristleri yenme gerekçesini haklı çıkarmaya çalıştığı ve insani söylemler arkasına saklandığı iddia edilen açıklamada, Batı’nın Suriye’nin parçalanması için uğraştığı savunuldu. 

ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdikleri saldırı ile Cenevre siyasi sürecinin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, “Batılı liderlerin hızlı bir şekilde yüksek seviyede tehlikeli duruma son vermesi çağrısında bulunuyoruz.” değerlendirmesi yapıldı. 

LAVROV: GEREKÇE KOMİK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik düzenlenen askeri operasyonun gerekçesinin "komik" olduğunu savundu.

Lavrov, 26. Savunma ve Dış Politika Konseyi toplantısında, Suriye'deki Esed rejimine yönelik operasyonu "yasa dışı" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. 

ABD'nin, Şam yönetiminin Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü uzmanlarına Suriye'ye giriş izni vermediğine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Lavrov, Rusya'nın, ABD ve Fransa'ya uzmanlarının, Duma şehrini ziyaretini organize etmeyi önerdiğini ancak bunun reddedildiğini belirtti. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Fransız uzmanların Suriye'ye gitmesini önerdiğini de dile getiren Lavrov, her iki liderin bu ziyaretin gerçekleşmesi için savunma bakanlığının iletişim halinde olması hususunda anlaştığını aktardı. 

Lavrov, buna rağmen Fransa Savunma Bakanlığından hiç kimsenin kendi bakanlıklarıyla iletişime geçmediğini anlattı. 

Putin ile görüşmesinde Macron'un Esed rejimine yönelik suçlamalara kaynak delilleri "gizli" diye paylaşmadığını bildiren Lavrov, kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili ortaya konan delilleri de "komik' olarak nitelendirdi. 

Lavrov, "Saldırılarını haklı çıkarmak için Suriye'de Duma şehrinde çürütülemez bulgular olduğunu anlatıyorlar. Uzmanlar için yeterince komik olan, basında, sosyal medyada yer alan videoların dışında bulgu yok." ifadelerini kullandı. 

 

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