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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.08.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Rusya’dan Soçi mutabakatı vurgusu

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Rusya’dan Soçi mutabakatı vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "İdlib’de hem teröristlerle mücadele etmeyi hem de sivillerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan tüm anlaşmalara sıkı şekilde uymanın önemli olduğunu" söyledi.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İdlib konusunda Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Soçi mutabakatının önemine dikkati çeken Zaharova, "İdlib'de hem teröristlerle mücadeleyi sürdürmeyi hem de sivillerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan tüm anlaşmalara sıkı bir şekilde uymanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye ile etkileşime devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Rusya’nın Türkiye ile Suriye arasındaki problemi çözmeye yardımcı olmak için hangi siyasi ve diplomatik araçları kullanabileceğine" yönelik bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Türk tarafı ile anlaşmalarımız var. Onların uygulanmasına bağlıyız. Her şey planlandığı gibi gitmiyor fakat bunun yanı sıra üzerinde anlaşmaya vardığımız konularda ayarlama yapmak için Türk meslektaşlarımızla temas halindeyiz. Her şey siyasi, diplomatik ve askeri siyasi düzlemde yatıyor. Geleneksel araçlar olmadan, basit bir şekilde bu sorunu çözmek mümkün değildir."

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