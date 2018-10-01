Rusya'dan rapor: Suriye bizim için Afganistan olmadı
Rusya’nın Suriye’deki iç savaşa askeri operasyonlarla müdahil olmasının üçüncü yıl dönümünde resmi can kaybını açıklayan Moskova, “Suriye bizim için yeni bir Afganistan olmadı” mesajını verdi.
Üç yıllık bilanço Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı General Viktor Bondarev tarafından açıklandı. Raporda Rusya’nın üç yılda Suriye’de kaybettiği asker sayısı 112 olarak gösterilerek, “Suriye’de geçirdiğimiz üç yılda 112 askerimiz hayatını kaybetti. Can kaybının neredeyse yarısı iki uçak kazasında yaşandı” denildi.
6.239 SİVİL ÖLDÜ
Raporda, “Afganistan’daki ilk 3 yılda Sovyet ordusu 4.800 asker, 60 tank, 400 zırhlı araç, 15 savaş uçağı ve 97 taarruz helikopteri kaybetmişti. Ayrıca biz Suriye’de ABD’den çok daha başarılıyız. Onlar Irak’ta 2003-2006 yılları arasında 2.309 asker, 20 Abrams tankı, 50’nin üzerinde zırhlı araç, 15 savaş uçağı ve 80 kadar helikopter kaybetti. Dolayısıyla Suriye bizim için Batı’nın tahmin ettiği gibi ikinci Afganistan olmadı. Savaşmasını öğrendik” cümlesiyle raporunu tamamladı. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ise Rusya’nın Suriye’deki askeri müdahalesi sonucu 1.804’ü çocuk en az 6.239 sivilin öldüğünü bildirdi. Rusya, 30 Eylül 2015’ten beri Suriye’de harekât yürütüyor.
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