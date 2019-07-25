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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.07.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Rusya'dan 'ortak üretim' mesajı: Görüşmeler devam ediyor

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Rusya'dan 'ortak üretim' mesajı: Görüşmeler devam ediyor

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile helikopter mühendisliği, havacılık ve hava savunma sistemleri alanında temasları genişletmeyi planladıklarını belirterek, "Ankara ile S-400'ün belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor." dedi.

Miheyev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400 sistemlerinin teslimatıyla Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendiğini söyledi.

Türkiye ve Rusya arasında "tam bir güven" oluştuğunu anlatan Miheyev, "Rosoboroneksport olarak Türkiye ile helikopter mühendisliği, havacılık ve hava savunma sistemleri dahil, karşılıklı çıkarlarımıza uyan projelerde temaslarımızı mümkün olduğu kadar genişletmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Rusyadan ortak üretim mesajı: Görüşmeler devam ediyor

Miheyev, S-400'lerin ortak üretimine ilişkin istişare sürecinin ise devam ettiğini belirterek, "Ankara ile S-400'ün belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞARIYLA AŞIYORUZ"

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov da bir süre önce AA'ya yaptığı açıklamada, S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz.

Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na intikalinin tamamlandığı bildirilmişti.

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