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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.10.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Rusya’dan olası Suriye operasyonu açıklaması

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Rusya’dan olası Suriye operasyonu açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası operasyonu ile ilgili, "Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz." dedi.

Peskov, Türkiye’nin Suriye’de askeri operasyon planı ile ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğü ön koşuluna Türkiye’nin bağlılığını Kremlin’in bildiğini vurgulayan Peskov, “Suriye krizinin çözümünde ve diğer sorunlarda Suriye’nin toprak bütünlüğü başlangıç noktasıdır. Türk meslektaşlarımızın her durumda, her şeyden önce bu ön koşula bağlı kalacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Peskov, Türkiye’nin Suriye'deki operasyonu kendi güvenliği için yaptığını Rusya’nın bildiğini hatırlatarak, "Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz. Suriye topraklarına sığınabilecek terör unsurlarına karşı koymayı kastediyoruz. Tekrar ediyorum: Her şeyden önce Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini söylüyoruz.” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin olası operasyonuna katılmayacağını açıklamasının ABD’nin bölgeden çekildiği anlamına gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Peskov, "bu sinyal" hakkında kendilerinin karar veremeyeceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trumptan flaş Suriye açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan flaş Suriye açıklaması

Peskov, “Rusya’nın genel olarak pozisyonunu biliyorsunuz. Bu pozisyon, yakın bir zamanda Suriye topraklarında gayrimeşru bir şekilde bulunan tüm yabancı güçlerin Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı tarafından yinelendi. Bizim pozisyonumuzun temeli budur.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünlerde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyonunu görüşmediğini bildiren Peskov, “Rusya ve Türkiye arasında askeri ve istihbarat konusunda temaslar yoğun ve düzenli bir özellik taşıyor.” şeklinde konuştu.

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