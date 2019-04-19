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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
19.04.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Rusya'dan Mueller raporu açıklaması

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Rusya'dan Mueller raporu açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ile ilgili soruşturma yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in raporuna ilişkin, "Bir bütün olarak rapor, Rusya'nın ABD'deki seçim sürecine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili bir kanıt içermiyor. Biz daha önceden olduğu gibi benzer suçlamaları kabul etmiyoruz." dedi.

Peskov, Özel Yetkili Savcı Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması raporu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.          

Böyle bir belgenin ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkileri doğrudan etkilemesinden dolayı üzüntüsünü dile getiren Peskov, Mueller raporunun yayımlandığı biçimde herhangi bir yeni bilgi içermediğini savundu.         

Tüm bu bilgilerin bir şekilde önceden farklı kaynaklarda, medyada ortaya çıktığını belirten Peskov, "Bir bütün olarak rapor, Rusya'nın ABD'deki seçim sürecine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili bir kanıt içermiyor. Biz daha önceden olduğu gibi benzer suçlamaları kabul etmiyoruz." diye konuştu.         

ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesinin bulunamayacağını en başından beri söylediklerini hatırlatan Peskov, söz konusu raporun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de böyle bir müdahale olmadığına yönelik sözlerinin kanıtı olduğunu vurguladı.         

Özel Savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanı'na teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcı'nın soruşturmasında, (ABD Başkanı Donald) Trump kampanyası veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.       

ABD Adalet Bakanı William Barr, yaptığı açıklamada Mueller'ın, "ABD Başkanı Trump ya da onun seçim ekibi ile Ruslar arasında gizli iş birliği yapıldığına dair delil bulunmadığı" sonucuna ulaştığını bildirmişti.       

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