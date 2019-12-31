Rusya’dan Libya mesajı: Çatışmalar durdurulmalı

Moskova’da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantılarının ardından Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, “Çatışmanın durdurulması, siyasi diyaloğun başlatılması için temel koşuldur. Çatışmanın durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve diyaloğun başlatılması Libya halkının menfaatinedir. Libya’daki tarafların, tüm siyasi ve etnik grupların çıkarlarını dikkate alması gerekiyor” diye konuştu.

ARAP BİRLİĞİ TOPLANIYOR

Bu arada Arap Birliği, Mısır’ın talebi üzerine Libya’da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere bugün daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanıyor. Toplantının oturum başkanlığını Irak temsilcisi yapacak. Önceki akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi görüşmüş, her iki ülke de Libya’da çatışmanın tırmanmasından kaçınılması için ‘en üst seviyede itidal’ çağrısı yapmıştı. Fransız AFP ise Macron ve Sisi’nin Libya’da savaşan tarafların BM himayesinde bir çözümü müzakere etmeleri gerektiği konusunda uzlaştığını aktardı.