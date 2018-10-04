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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.10.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

Rusya'dan korkunç iddia: ABD kimyasal testlerle öldürdü

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Rusya'dan korkunç iddia: ABD kimyasal testlerle öldürdü

Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, ABD'nin Gürcistan'da 'ilaç testi kisvesi' altında insanlar üzerinde muhtemelen zehirli kimyasal madde denediğini ve sonucunda 73 Gürcistan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtti.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, basın toplantısı düzenleyerek, eski Gürcistan Devlet Güvenlik Bakanı İgor Giorgradze'nin Rus ordusuna sunduğu belgeler kapsamında, Gürcistan'ın Rusya ve Çin sınırlarına yakın mesafede bulunan ABD'ye ait Richard Lugar biyoloji laboratuvarındaki ölümcül faaliyetler yapıldığı iddiasında bulundu.

HASTALARIN İRADESİ DIŞINDA KLİNİK ARAŞTIRMALARA DEVAM EDİLDİ'

Sputnik'in haberine göre belgelere göre Gilead Sciences adlı Amerikan şirketinin geliştirdiği Hepatit C tedavisinde kullanılan Sovaldi adlı ilacın test edildiğini söyleyen Kirillov, "Yayınlanan belgelerden, testlerin hastalar arasında kitlesel ölümlere yol açtığı görülüyor. Üstelik, Aralık 2015'te 24 kişinin ölümüne rağmen, uluslararası standartlar ihlal edilerek ve hastaların iradesi dışında klinik araştırmalara devam edildi. Bu, 49 kişinin daha ölmesine sebebiyet verdi" ifadelerini kullandı.

Kirillov, "Çok sayıda gönüllünün neredeyse aynı anda ölmesi, Lugar biyoloji laboratuvarında ilaç testi kisvesi altında yüksek zehirli kimyasal madde veya ölümcül biyolojik madde testi yapıldığını varsaymak için gerekçe sunuyor" dedi.

'YAŞANAN ÖLÜMLER BULGULARLA ÇELİŞİYOR'

Sovaldi'nin Rusya'da kayıtlı olduğuna ve ilaç üzerindeki klinik araştırmalarda herhangi bir ölümcül vaka yaşanmadığına da dikkat çekerek yüksek ölü sayısının Rusya'daki kayıtlarla ciddi şekilde çeliştiğini vurgulayan Kirillov, ABD'nin dış ülkelerde insanlar üzerinde birçok etik dışı test yaptığını öne sürdü.

Kirillov, ABD'nin büyük ihtimalle söz konusu faaliyetlerle askeri-biyolojik potansiyelini geliştirmeyi amaçladığını iddia etti. 

Bu arada Kirillov, söz konusu laboratuvarda kimyasal ve biyolojik silah mühimmatları için patent bulunduğunu ifade ederek, ABD ve Gürcistan'dan bu konuda açıklama beklediklerini kaydetti.

YERMAKOV: ABD, GÜRCÜ VATANDAŞLARI KOBAY FARESİ OLARAK KULLANIYOR

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Gürcü vatandaşlarının ABD'ye ait laboratuvarlarda kobay olarak kullanıldığını söylemişti.

"Değerlendirmelerimize göre şu anda ABD ordusu, Gürcistan topraklarında komşumuzu ve Gürcü meslektaşlarımızı kullanmak için biyolojik malzemelerle çalışmalar yapıyor" diyen Yermakov, ABD'nin Tiflis yakınlarındaki Richard Lugar biyoloji laboratuvarında Gürcü vatandaşlarını kobay faresi olarak kullandığının altını çizmişti.

RUSYA, ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİNDE VURGU YAPMIŞTI

Rusya yönetimi, 2016 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD'nin Rusya çevresinde askeri-biyolojik laboratuvar ağı kurduğuna ve bunun ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğuna vurgu yapmıştı.

Moskova'nın ulusal güvenlik stratejisinde yer verdiği bu kritik bilgi, ABD merkezli New Eastern Outlook dergisi yazarlarından Henry Kamens'in kaleme aldığı yazıyla desteklenmişti.

Skripal vakasında kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Rusya'ya yaptırım kararı alan ve bazı yaptırımlardan kaçınmak için ABD'li müfettişlere Rusya'da kimyasal veya biyolojik silah geliştirilmediğini ve kullanılmadığını teyit etmek üzere kapılarını açma koşulunu öne süren ABD, çeşitli ülkelerde bulunan laboratuvarlarını hiçbir gerekçe belirtmeden uzmanların erişimine kapalı tutuyor.

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