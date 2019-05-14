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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.05.2019 - 20:23, Son Güncelleme:

Rusya'dan İran sorununa "siyasi çözüm" çağrısı

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Rusya'dan İran sorununa "siyasi çözüm" çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin, İran’la yaşanan durumu yalnızca siyasi yolla çözmeye çalışması gerektiğini belirterek, "ABD’nin İran sınırlarına asker göndereceğine dair iddiaların yalnızca temelsiz dedikodular olduğunu umuyoruz." dedi.

Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo, Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirdikleri ve yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Venezuela, Kore Yarımadası, Suriye, Ukrayna ve İran nükleer anlaşmasını detaylı şekilde istişare ettiklerini anlatan Lavrov, "Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için adımlar atılması konusunda Pompeo ile anlaştık." diye konuştu.

ABD ile Rusya arasında 2011’de imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılmasının mümkün olduğunu belirten Lavrov, "Ortak istişare komisyonumuzun çalışmaları çerçevesinde anlaşma süresinin uzatılması konusunda ABD ile anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Venezuela’da askeri darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanan muhalif lider Juan Guaido ve ABD yönetimine eleştirilerde bulunan Lavrov, "ABD’li yetkililerin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik tehditleri ve devamlı dışarıdan askeri müdahale çağrısında bulunan Guaido’nun söylemlerinin demokrasiyle bağdaşan hiçbir yanı yok." ifadelerini kullandı.

Lavrov, İran nükleer anlaşmasına ilişkin Rusya ve ABD arasında çok sayıda görüş ayrılığı bulunduğuna işaret ederek, "Ancak bir anlaşma sağlanması konusunda hala umut var. Bu konuya ilişkin görüşmelerimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.

ABD’nin, İran’a karşı Orta Doğu’ya 120 bin asker göndermeye hazırlandığına yönelik iddiaları değerlendiren Lavrov, "ABD’nin, İran’la yaşanan durumu yalnızca siyasi yolla çözmeye çalışması gerekiyor. İran sınırlarına asker göndereceklerine dair iddiaların yalnızca temelsiz dedikodular olduğunu umuyoruz. Rusya olarak durumu askeri senaryolardan uzak tutmaya çalışacağız." dedi.

Pompeo ise İran’a yönelik suçlamalarda bulunarak, "Temel olarak İran’la savaşmak istemiyoruz ancak İran yönetiminin Hizbullah’ı ve dünyanın farklı noktalarındaki teröristleri desteklemeyi bırakmasını istiyoruz. Eğer ABD’nin çıkarlarını tehlikeye sokarlarsa, gerektiği şekilde yanıt vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya’ya, Ukrayna’nın yeni devlet başkanıyla çalışma çağrısında bulunduğunu belirten Pompeo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lavrov ile görüşmemde Ukrayna’nın yeni yönetimiyle çalışma ve Kerç’te Rusya tarafından alıkonan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması çağrısında bulundum. Ayrıca Rusya’nın Maduro’ya verdiği desteğin de durması gerektiğini söyledim. ABD’nin seçimlerine müdahale kabul edilemez bir durum ve eğer Rusya, ABD’nin 2020’deki seçimlerinde bununla uğraşırsa, ilişkilerimiz bulunduğu noktadan daha da kötü olacaktır."

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeleri de ele aldıklarını anlatan Pompeo, "Suriye topraklarının teröristler için bir sığınma noktası olmaması için her şeyi yapmak istiyoruz. Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde ve İdlib genelinde gerginliğin azaltılmasını de ele aldık." dedi.

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