Rusya'dan İngiltere'ye misilleme! İngiliz diplomatlar Rusya'dan sınır dışı edilecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın İngiliz diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.
RUSYA Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın İngiliz diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı. Lavrov, sınır dışı edilecek diplomatların sayısını belirtmedi.
İngiltere Başkanı Theresa May, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamıştı. May, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda İngiltere'deki Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise İngiltere'nin hamlesine en yakın zamanda cevap verileceğini ifade etmişti.
Ayrıntılar geliyor...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle