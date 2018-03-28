Rusya’dan İngiltere’ye karşı ültimatom
İngiltere ile Rusya arasında eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın kimyasal silahla 4 Mart tarihinde zehirlenmesi krizi 25 ülkeden 140’in üzerinde Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesiyle tırmanmaya devam ederken, şimdi de Rusya İngiltere'ye karşı ültimatom ile karşı saldırıya geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin yürütülen soruşturma hakkında Moskova’ya hiçbir bilgi vermemesini provokasyonun bir parçası ve Rus vatandaşlarına suikast olarak değerlendirileceğini ilan etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “İngiltere yönetimi sistematik biçimde ülkelerinde bulunan Rusya vatandaşlarının can güvenliğini sağlayamıyor. Bunun bariz örnekleri A. Litvinonko, B. Paratkvatsişvili, A. Perepiliçni, B. Berezovski, N. Gluşkov’ün esrarengiz ölümleri ve son olarak S. Skripal ile kızı Yuliya’nın zehirlenmesi gösterilebilir.
Sıraladığımız son olayda Londra tüm uluslararası hukuk ve ahlak normlarını göz ardı ediyor. Hiçbir kanıt sunmaksızın, olayın nasıl meydana geldiğine dair de hiçbir bilgi paylaşmadan doğrudan Rusya’yı kendi vatandaşlarını zehirlemekle suçluyor. Rusya tarafından hiçbir zaman kullanılmayan kimyasal maddenin adı ortaya atarak görülmedik boyutlarda siyasi kampanya başlatmıştır.
Sergei Skripal
Bu uyduruk gerekçelerle Rusya’ya karşı dünya çapında kampanya başlatarak, diplomatlarımızın bir dizi ülkeden sınır dışı edilmelerine ön ayak olmuştur. Rusya’ya yönelik suçlamada adı geçen zehrin numunelerini ise bizim ısrarlı taleplerimize rağmen hala bize teslim etmemiştir.
Tüm bu gelişmeler ışığında 16 Mart tarihinde Rusya Soruşturma Komitesi vatandaşımız Yuliya Skripal’ın İngiltere’de kasıtlı cinayete teşebbüs suçundan soruşturma başlatmıştır. Soruşturma kapsamında İngiltere yönetiminden tekrar bilgi talep edilecektir. Rusya’da yürütülen soruşturmayla ilgili bu başvurumuza Londra’dan somut karşılık vermesini bekliyoruz. İngiltere’nin bizim sorularımıza tatmin edici cevap vermediği sürece vatandaşlarımıza karşı kendileri tarafından suikast girişiminde bulunulduğunu sayacağız. Suçsuz olduğunu İngiltere’nin kanıtlaması gerek.
Skripal ve kızının İngiltere’de kimyasal silahların geliştirildiği Salisbury yerleşim biriminde meydana gelmiş olması da vahim bir nokta. Salisbury yakınlarında İngiltere’nin kimyasal silahlar geliştirdiği ve denediği gizli Porton Down laboratuarları bulunuyor.
Tüm bu gelişmeler tarafımızca analiz edildiğinde İngiltere’nin kasten ve provokasyon amaçlı vatandaşlarımızı kendisi zehirlediği kanaatine varıyoruz”.
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