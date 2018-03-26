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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
26.03.2018 - 16:25, Son Güncelleme:

Rusya'dan ilk tepki! 'Yerle bir ettiler'

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya'dan ilk tepki! 'Yerle bir ettiler'

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD, 14 Avrupa ülkesi ve Ukrayna'nın sert adımlarının ardından açıklama yaptı. Antonov, ABD'nin ikili ilişkilerde kalan 'küçük bir kısmı' da yerle bir ettiğini söyleyerek, "ABD sadece güçten anlar" ifadesini kullandı. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov ise "Her ülkeyle münasebetlerimizi gözden geçirerek duruma göre karşı adımlarımızı atacağız” dedi.

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casus krizine çok sayıda ülke müdahil oldu. Eski Rus casusu Sergei Skripal'in İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesiyle başlayan casus krizi tüm Avrupa'ya ve ABD'ye yayıldı. 

İlk hamle ABD'den geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rusya vatandaşını 'casus' olarak niteleyerek sınır dışı ettiğini duyurdu. ABD, Rusya'ya karşı adımlarını bununla sınırlı tutmayarak Seattle'daki Rusya Konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

ABD'nin yanı sıra Kanada, Ukrayna ve 14 Avrupa Birliği ülkesi de benzer bir adım attı. 

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Biz işlerimizde basını kaynak olarak değerlendirmiyoruz. Washington’dan da şu ana kadar diplomatlarımızın sınır dışı edileceklerine dair resmi bildiri gelmedi. Ancak basında yer alanlar gerçekleşir ise karşılık esası kuralının çalışacağını söylemek isterim. Her ülkeyle münasebetlerimizi gözden geçirerek duruma göre karşı adımlarımızı atacağız” dedi.

"RUSYA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KARŞILIK VERECEK"

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin ikili ilişkilerde kalan 'küçük bir kısmı' da yerle bir ettiğini söyleyerek, "ABD sadece güçten anlar" ifadesini kullandı. 

Reuters haber ajansı Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin, Rusya'nın 16 ülkenin söz konusu adımlarına birkaç gün içinde karşılık vereceğini söylediğini aktardı. Rus yetkili, "Yanıt simetrik olacak. Önümüzdeki günlerde buna çalışacağız ve her ülkeye karşılık olarak yanıt vereceğiz" ifadesini kullandı. 

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal bir maddeden zehirlenmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, sinir gazıyla saldırı düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti. İngiltere hükümeti, ülkedeki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Suçlamaları kesin dille reddeden Rusya da, ülkeden 23 İngiliz diplomatı göndererek karşılık vermişti.

MOSKOVA BORSASI ÇAKILDI

ABD olmak üzere çok sayıda Batılı ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alması sonucu Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,1 değer kaybederek 57,2 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,38 düşerek 71,1'e geriledi.

Moskova Borsası Endeksi (MICEX) kararın ardından yüzde 0,8 değer kaybederek 2.268 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 0,9 düşüşle 1.250 puana indi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen Rusya nezdinde küresel risk algısının yükselmesi nedeniyle borsa ve rublede değer kayıplarının yaşandığını ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika ABDden flaş Rusya kararı Sınır dışı ediliyorlar
Son dakika! ABD'den flaş Rusya kararı! Sınır dışı ediliyorlar
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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