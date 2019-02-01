Rusya’dan İdlib endişesi: ‘HTŞ güç kazanıyor'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, terör örgütü El Kaide çizgisindeki Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) İdlib’deki son askeri kazanımlarını hatırlatarak Rusya’nın HTŞ’nin bölgede artan gücünden rahatsız olmaya başladığını söyledi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, “El Nusra’nın kolu sayılan HTŞ terör örgütü, silahlardan arındırılmış bölge ilan edilen İdlib ve çevresinde gücünü artırıyor. Terör örgütü son dönemde bir dizi yerleşim birimini ele geçirdiği gibi Suriye hükümet kuvvetleriyle temas hattına silah yığıyor. Cephe hattında hemen hemen her gün çatışmalar yaşanıyor. Rusya’nın terörist listesinde yer alan HTŞ faaliyetleri bizde ciddi endişe yaratıyor” dedi.
YENİ EĞİTİM KAMPLARI
Zaharova’nın bu açıklamasından iki gün önce Rusya Savunma Bakanlığı görüşlerini yansıtmasıyla bilinen ‘Voyennoye Obozreniye’ (Askeri Rapor) haber sitesi HTŞ ile ilgili rapor yayınlamıştı. Türkiye’nin sorumluluk alanı sayılan İdlib bölgesinde HTŞ’nin yeni eğitim kampları kurduğuna işaret edilen haberde, “Heyet Tahrir el Şam terör örgütü İdlib bölgesinde güçleniyor. Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinden çıkma militanlar yeni taraftar toplayarak onlara silah eğitimi veriyor. Tüm bu çalışmalarını video çekimleriyle dünyaya tanıtıyor. HTŞ terör örgütüne yeni savaşçı yetiştiren paramiliter örgütün adı “Malhama Tactical”. Verdikleri askeri eğitimin son model silahlar kullanılarak yapıldığı gözleniyor. HTŞ’nin yanı sıra “Türkistan İslam Partisi” için de eleman yetiştiriyorlar” ifadesi yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’ya düzenlediği ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile İdlib konusunu ele almıştı.
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