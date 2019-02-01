Rusya’dan İdlib endişesi: ‘HTŞ güç kazanıyor'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya’dan İdlib endişesi: ‘HTŞ güç kazanıyor'
GeriDünya Rusya’dan İdlib endişesi: ‘HTŞ güç kazanıyor'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rusya’dan İdlib endişesi: ‘HTŞ güç kazanıyor'

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’dan İdlib endişesi: ‘HTŞ güç kazanıyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, terör örgütü El Kaide çizgisindeki Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) İdlib’deki son askeri kazanımlarını hatırlatarak Rusya’nın HTŞ’nin bölgede artan gücünden rahatsız olmaya başladığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, “El Nusra’nın kolu sayılan HTŞ terör örgütü, silahlardan arındırılmış bölge ilan edilen İdlib ve çevresinde gücünü artırıyor. Terör örgütü son dönemde bir dizi yerleşim birimini ele geçirdiği gibi Suriye hükümet kuvvetleriyle temas hattına silah yığıyor. Cephe hattında hemen hemen her gün çatışmalar yaşanıyor. Rusya’nın terörist listesinde yer alan HTŞ faaliyetleri bizde ciddi endişe yaratıyor” dedi.

YENİ EĞİTİM KAMPLARI

Zaharova’nın bu açıklamasından iki gün önce Rusya Savunma Bakanlığı görüşlerini yansıtmasıyla bilinen ‘Voyennoye Obozreniye’ (Askeri Rapor) haber sitesi HTŞ ile ilgili rapor yayınlamıştı. Türkiye’nin sorumluluk alanı sayılan İdlib bölgesinde HTŞ’nin yeni eğitim kampları kurduğuna işaret edilen haberde, “Heyet Tahrir el Şam terör örgütü İdlib bölgesinde güçleniyor. Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinden çıkma militanlar yeni taraftar toplayarak onlara silah eğitimi veriyor. Tüm bu çalışmalarını video çekimleriyle dünyaya tanıtıyor. HTŞ terör örgütüne yeni savaşçı yetiştiren paramiliter örgütün adı “Malhama Tactical”. Verdikleri askeri eğitimin son model silahlar kullanılarak yapıldığı gözleniyor. HTŞ’nin yanı sıra “Türkistan İslam Partisi” için de eleman yetiştiriyorlar” ifadesi yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’ya düzenlediği ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile İdlib konusunu ele almıştı.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması