Rusya’dan ‘harekât’ açıklaması
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Barış Pınarı harekâtı yeniden başlayabilir” sözlerine ilişkin açıklama yaptı.
Lavrov Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, “Dün gelen ve Türkiye’nin Rusya’nın Suriye’deki faaliyetlerinden hoşnut olmadığına dair haberler üzerine bizim Ankara Büyükelçimiz Türk hükümet yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Bu temas sırasında kendisine Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Rusya’dan şikâyetçi olmadığı ve tüm bu haberlerin yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu iletildi. Aynı görüşmede Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtını yeniden başlatma gibi bir niyeti olmadığı da tarafımıza iletildi” dedi.
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