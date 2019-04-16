Rusya'dan Frode Berg'e casusluktan 14 yıl hapis
Rusya mahkemesi, Norveçli emekli sınır muhafızı Frode Berg'i casusluk yaptığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Moskova Şehir Mahkemesi, Norveçli emekli sınır muhafızı Frode Berg'i yapılan kapalı bir duruşmanın ardından yüksek güvenlikli bir hapishanede 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Aralık 2017'de yaptığı bir operasyonun ardından casusluk yaptığı iddiasıyla bir Norveçliyi gözaltına almıştı. Norveç vatandaşının Rus donanmasına ait gizli bilgileri ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) aktarmakla suçlandığı belirtilmişti.
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