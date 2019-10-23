Son dakika... Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksandr Miheyev, yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin daha fazla S-400 satışı için görüşme halinde olduğunu bildirdi.
Miheyev tarafından yapılan diğer açıklamaya göre, füzeler de dahil S-400'ün tüm parçalarının Türkiye'ye teslim edildiği de açıklandı.
Türkiye'yle yapılan görüşmelerde S-400'lerin yerini belirlemede son aşamada olunduğu da aktarıldı.
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