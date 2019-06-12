Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan flaş S-400 açıklaması
GeriDünya Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
12.06.2019 - 20:48, Son Güncelleme:

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Rusya Federasyonu'nun S-400'le ilgili duruşu ve pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir de." dedi.

Rusya Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçi Yerhov ve eşi Irina Yerhova'nın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yanı sıra, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ile davetli katıldı.

Büyükelçi Yerhov'un selamlama konuşmasıyla başlayan program, iki ülke milli marşlarının okunması ve Rus mutfağından ikramlarla devam etti.

İki ülkenin tarafı olduğu "Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı"nda düzenleniyor olması sembolik bir anlam taşıyan resepsiyon kapsamında Rus-Türk ilişkilerinin kurulmasıyla ilgili bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Resepsiyonda, doğumunun 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle efsanevi Sovyet ve Rus ateşli silah tasarımcısı Mihail Kalaşnikov'un hayatını ve çalışmalarını yansıtan fotoğraflar sergilendi.

Saint Petersburg’da 1989'da kurulan Rus Kazak Korosu "Jivaya Starina" davetlilere konser verdi.

"RUSYA'NIN S-400'LE İLGİLİ DURUŞUNDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Resepsiyonun son bölümünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yerhov, "Hepiniz hoş geldiniz, sizi büyükelçiliğimizde görmek mutluluk verici. Bugün Rusya'nın bağımsızlık gününü kutluyoruz. Bağımsızlık kelimesi çok doğru değil, Rusya zaten hep bağımsız bir ülkeydi. Rusya milli günü, Rusya'nın şöhretinin ve gururunun günüdür. Umarım geleneksel Rus yiyecek ve içeceklerini tatmışsınızdır." dedi.

Yerhov, Rusya'dan temmuz ayı ortasında S-400'ler için bir teknik heyet geleceğine ilişkin haberleri hatırlatan bir basın mensubunun ve Rusya'nın S-400 konusunda duruşunda bir değişiklik olup olmadığına ilişkin sorusuna şu karşılığı verdi:

"Rusya Federasyonu'nun S-400'le ilgili duruşu ve pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı birtakım taahhütler ve sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Bunları yerine getireceğiz ve herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bunun için her iki ülkenin uzmanlarının çok külfetli bir şekilde çalışması gerekecek. Bunun detayları benim için de soru işareti. Birtakım teknik gruplar bir yerlere gidecekler, hepsi ihtimaller dahilinde. Tekrar altını çizerek söylüyorum, Rusya üzerinde aldığı sorumlulukları yerine getirecek."

Büyükelçi Yerhov, F-35 programıyla ilgili yöneltilen soru üzerine "F-35 programıyla ilgili soruyu benden ziyade ABD Büyükelçiliği'nin maslahatgüzarına iletmeniz isabetli olacaktır. Burada Amerika adına konuşacak durumda değiliz." açıklamasını yaptı.

Türkiye ile Rusya arasında vizelerin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yerhov, "Vizeler konusunda Türk meslektaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Fakat konu çok teferruatlı bir konu olduğu için 5 dakikada çözülmesini düşünmek fazla iyimser bir yaklaşım olur. İnşallah çözeceğiz." diye konuştu.

Yerhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki irtibat kanalının sürekli açık olduğunu vurgulayarak, "Liderlerimiz gerektiği kadar irtibat halindeler. Hem karşılıklı ziyaretlerde hem de uluslararası platformlarda sürekli bir araya geliyorlar. Yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretler ihtimaller dahilinde." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da
AB'den İngiltere'ye ayrılık faturası uyarısı
AP'deki liberaller adını değiştirdi
7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Görüşme Toplantısı protokolü imzalandı