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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.01.2019 - 22:27, Son Güncelleme:

Görüşmede gündeme gelmişti: Rusya'dan flaş "Adana Mutabakatı" açıklaması

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Görüşmede gündeme gelmişti: Rusya'dan flaş "Adana Mutabakatı" açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı'nın yürürlükte olduğunu söyleyerek, "Bu mutabakatın özü, Türkiye'nin güvenlik konusundaki endişelerini ortadan kaldırmaktı. Suriye yönetimi belirli yükümlülükleri üstlenerek bu mutabakatı imzalamayı kabul etti." dedi.

Lavrov, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile Rabat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki görüşmesi ve Adana mutabakatına yönelik sorularını yanıtladı.
Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden sağlanmasıyla ilgilendiğini belirten Lavrov, Erdoğan-Putin görüşmesinde bu konu hakkında bir kez daha mutabık kalındığını ifade etti.

Lavrov, "Türk ortaklarımız nihayetinde kayıtsız şartsız hepimizin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini yeniden tesis etmek istediğimizi teyit etti." diye konuştu.

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Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasının, Rusya ile Türkiye arasında bir anlaşma konusu olamayacağına vurgu yapan Lavrov, şöyle devam etti:
"Tampon bölge, güvenlik bölgesi hakkındaki tartışmalara gelince, bu, Rusya ile Türkiye arasındaki bir anlaşmanın konusu olamaz. Bu, Suriye hükümetinin katılımıyla müzakere edilmelidir. Çünkü, sonuçta bu bölge de dahil olmak üzere bütün toprakların kontrolünü Suriye hükümetinin yeniden sağlaması gerekir. Bu herkes için çok açıktır. Eminim bu, bölgede mümkün olduğunca daha az yabancı müdahalenin olması bakımından en iyimser karar olacaktır."

"MUTABAKATIN ÖZÜ..."

Adana mutabakatının Türkiye ile Suriye arasında 1998'de imzalandığını hatırlatan Lavrov, "Bu mutabakatın özü, Türkiye'nin güvenlik konusundaki endişelerini ortadan kaldırmaktı. Suriye yönetimi belirli yükümlülükleri üstlenerek, bu mutabakatı imzalamayı kabul etti. Bu mutabakatın yürürlükte kaldığını varsayıyoruz. Anladığım kadarıyla mutabakatın katılımcı ülkeleri de bunu böyle kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

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Rus Bakan Lavrov, Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısını yapmasını umduğunu belirterek, "Suriye topraklarındaki terörizm kalıntılarının ortadan kaldırılmasına, mültecilerin geri dönüşüyle ??ilgili insani meselelere paralel olarak, güven inşa ederek, siyasi süreç yolunda ilerlemek gerekiyor. Astana formatı garantör ülkeleri, Suriye hükümeti ve muhalefetiyle çok özenli çalışma sayesinde Anayasa Komitesi'nin oluşumunu hazırladı. Çok yakın bir zamanda bu komitenin kurucu toplantısı için bir araya geleceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

"ABD'NİN VENEZUELA YAKLAŞIMI KABUL EDİLEMEZ"

Lavrov, Venezuela'da yaşanan son gelişmelere de değinerek, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik politikasının yıkıcı olduğuna dair kanıt sunmaya gerek yok. Ülkede darbe yapılmasına yönelik çağrılar açıkça kamuoyu önünde yapılıyor." dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdinde talep ettiği toplantı çağrısını anımsatan Lavrov, "Rusya, BMGK'da bu konuya ilişkin yapılacak toplantıda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik politikasının ülkeler arasındaki ilişki kurallarını baltaladığı ve bu yaklaşımın kabul edilemeyeceği konusunda ısrarcı olacak." diye konuştu. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (25.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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