Rusya’dan Doğu Akdeniz’de şartlı destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya’dan Doğu Akdeniz’de şartlı destek
GeriDünya Rusya’dan Doğu Akdeniz’de şartlı destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU/ANTALYA
27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rusya’dan Doğu Akdeniz’de şartlı destek

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’dan Doğu Akdeniz’de şartlı destek

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerine şartlı destek verdi.

Antalya’da gerçekleşen 16’ncı Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına eş başkan olarak katılan Novak, “Rus şirketleri zaten bu bölgelerde aktif. Rosneft şirketi Mısır’ın Zohr doğalgaz sahasında ortak. Doğu Akdeniz bölgesinde yürütülen çalışmalar tüm katılımcıların yararına olması ve konsensüs sağlanması durumunda Rus şirketleri de Doğu Akdeniz’de Türkiye ile işbirliği yapabilir” ifadesini kullandı.

YENİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI

Novak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini belirterek “Ülke liderlerimiz 100 milyar dolarlık ticari ilişki hedefi koymuştu. Geçen yıl bu 25.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bizi bu hedefe ulaştıracak yol geleneksel tarım, inşaat, demir çelik ve enerji sektörünün dışına çıkılmasından geçiyor. Devreye girmeyi bekleyen ilaç sanayi, ortak yatırımlar, dijital alan ve ortak uzay çalışmaları var” dedi.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Batı Nil virüsü KKTC’de can aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile görüştü
AB'den İngiltere'ye Brexit uyarısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'da