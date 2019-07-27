Rusya’dan Doğu Akdeniz’de şartlı destek
Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerine şartlı destek verdi.
Antalya’da gerçekleşen 16’ncı Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına eş başkan olarak katılan Novak, “Rus şirketleri zaten bu bölgelerde aktif. Rosneft şirketi Mısır’ın Zohr doğalgaz sahasında ortak. Doğu Akdeniz bölgesinde yürütülen çalışmalar tüm katılımcıların yararına olması ve konsensüs sağlanması durumunda Rus şirketleri de Doğu Akdeniz’de Türkiye ile işbirliği yapabilir” ifadesini kullandı.
YENİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI
Novak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini belirterek “Ülke liderlerimiz 100 milyar dolarlık ticari ilişki hedefi koymuştu. Geçen yıl bu 25.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bizi bu hedefe ulaştıracak yol geleneksel tarım, inşaat, demir çelik ve enerji sektörünün dışına çıkılmasından geçiyor. Devreye girmeyi bekleyen ilaç sanayi, ortak yatırımlar, dijital alan ve ortak uzay çalışmaları var” dedi.
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