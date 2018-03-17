Rusya'dan çok sert hamle!
Rusya Dışişleri Bakanlığı 23 İngiliz diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek diplomatların sınır dışı edilmelerine karar verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İngiltere'nin Moskova'daki Büyükelçiliği'nden 23 diplomatın bir hafta içinde Rusya'dan ayrılmasının gerektiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya'daki statüsü belirlenmeyen 'British Council' temsilciliklerinin faaliyetlerinin durdurulmasına da karar verildiği aktarıldı.
İNGİLTERE'NİN ST. PETERSBURG BAŞKONSOLOSLUĞU KAPATILIYOR
Açıklamada "İki ülkenin sahip olduğu konsolosluk sayısındaki eşitsizlik doğrultusunda, Rusya, St. Petersburg'da İngiltere Başkonsolosluğu açılması ve faaliyet göstermesine yönelik onayını iptal etmiştir. İlgili prosedürler uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İngiltere'ye Rusya'ya karşı herhangi bir düşmanca adımın daha atılması halinde, Moskova'nın karşılık verme hakkını elinde bulundurduğu uyarısı yapıldığı vurgulandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle