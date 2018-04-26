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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
26.04.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Rusya'dan çok sert açıklama: 'ABD, kırmızı çizgiyi aştı'

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Rusya'dan çok sert açıklama: 'ABD, kırmızı çizgiyi aştı'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’li yetkililerin kapatılan Rusya’nın Seattle Konsolosluğu’nun konutuna yönelik haneye tecavüzüyle kırmızı çizgiyi aştığını söyledi. Rusya’nın Washington Büyükelçiliği de bu adımın ikili ilişkileri daha da belirsiz bir noktaya götürecek düşmanca bir adım olduğunu belirtti.

Kommersant'a konuşan Ryabkov "Washington'daki meslektaşlarımız kırmızı çizgiyi aştı, izin verilen ve makulün ötesine geçti" dedi.
Ryabkov, uluslararası ilişkiler tarihinde böyle bir adımın görülmediğini, ABD'li yetkilileri mahkemeye taşımayı teklif etti.

Ryabkov "ABD yargısının tepkisinin ne olacağı da bir başka mesele" dedi ve Rusya'nın teamülü olmayan bu durum konusunda bunu deneme yolundan gitme yanlısı olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği de yetkililerin yaptığının ikili ilişkilerin geliştirilmesi olasılıklarını daha da muğlak hale getirdiği açıklamasını yaptı.

'RUSYA'YA DÜŞMANLIK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Açıklamada "Kilitleri söktüler ve Rusya topraklarında istediklerini yapıyorlar. ABD'nin bu eylemlerini Rusya'ya karşı düşmanlık olarak görüyoruz. Bu eylemler ikili ilişkilerin geliştirilmesi olasılıklarını soyutlaştırıyor. Ayrıca Rusya ve ABD halkı arasındaki temaslar için de ilaveten zorluklar çıkarıyor, bölgesel ve küresel güvenliğin güçlenmesini engelliyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik, uluslararası hukuk ve kuralların ihlal edildiğini belirttiği bu adımı ikili ilişkilere yeni bir darbe olarak niteledi.
Büyükelçilik ayrıca ABD basınının ABD topraklarında gizli eylemler yürüttüğü iddiasıyla sınırdışı edilen Rus diplomatlarla ilgili histeri yarattığını belirtti. Nitekim Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov da ABD basınının sınırdışı edilen 60 diplomatı ‘şeytanlaştırdığını' ifade etmişti.

Büyükelçiliğin açıklamasında "Sınırdışı edilen diplomatlarımız üst düzey profesyonel kamu görevlileri, dürüst ve mütevazı insanlardı. İkili ilişkilerin gelişmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı" ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklama CNN'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı ve bazı konsolosluk çalışanlarının ABD'ye yerleşip taraf değiştiren Rus ajanları izlediğinden şüphelenildiğine yönelik haberinin ardından geldi.

Londra'nın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya'nın suçlu olduğu iddialarına destek veren ABD, 60 Rus diplomatı sınırdışı etme ve Seattle Konsolosluğu'nu kapatma kararı almıştı.

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