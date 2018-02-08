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    Rusya’dan Afrin açıklaması: "ABD boş durmuyor"

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    08.02.2018 - 11:26 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afrin’deki Zeytin Dalı harekatıyla ilgili yeni açıklama yaparak, “Türkiye'nin ABD ile kapışması ihtimalinden endişeliyiz” vurgusunu yaptı.

    Rusya’dan Afrin açıklaması: ABD boş durmuyorSuriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin Afrin harekatını başlatmasından sonra yaşanan gelişmeleri Moskova’da değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Siromolotov, “Suriye’de maalesef yeni ve çok ciddi bir gerilim noktası oluştuğunu tespit etmek durumundayız. NATO müttefiki ABD ile Türkiye’nin Suriye’deki çıkarları her geçen gün biraz daha ayrı düşerek onları barikatlarda karşı karşıya getirecek hal almaya başladı.

    Türkiye, Afrin harekatını başlatırken bize bu operasyonların Suriye krizine genel çözüm bulunması sürecine hizmet edeceğini söyledi. Ancak ABD boş durmuyor. Sözüm ona DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle  farklı gurupları silahlandırmaya devam ediyor. Dolayısıyla Suriye’nin kuzeyinde çok büyük yeni ihtilafın patlak vermesine yol açabilir” dedi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bu açıklamanın Rusya lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Afrin konulu yeni bir telefon görüşmesi yapmalarından sonra dile getirilmesi dikkat çekici oldu.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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