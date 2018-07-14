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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriDünya Rusya’dan ABD'ye “zirveyi baltalamak istiyorlar” yanıtı  
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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
14.07.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

Rusya’dan ABD'ye “zirveyi baltalamak istiyorlar” yanıtı  

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’dan ABD'ye “zirveyi baltalamak istiyorlar” yanıtı  

ABD Adalet Bakanlığının isim vererek 12 Rus askeri istihbarat (GRU) görevlisinin Amerikan seçimlerinde Demokrat Parti karargahına İnternet üzerinden saldırı düzenlediklerini ilan etmesine ilk tepkisini gösteren Rusya, Washington’dan duyulan yeni suçlamaların Pazartesi günü Finlandiya’da gerçekleşecek Trump-Putin zirvesini baltalama amacı taşıdığını duyurdu.

 

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan tepki açıklamasında, “Trump-Putin zirvesi arifesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı gelen ABD'deki belirli siyasi güçler negatif ortam yaratmak için büyük çaba sarf ettiği ortada. Zirvenin olumsuz havada başlaması ve sonuç alınmaması için sıkıcı hale gelen Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahale iddialarını ısıtıp ısıtıp gündeme getirmeye devam ediyorlar” dendi.

ABD’den 2016 başkanlık seçimlerine Rus müdahalesi konusunu soruşturan Büyük Jüri savcısı Robert Mueller, Rus askeri istihbaratında çalışan 12 görevlinin isimlerini vererek müdahale yapıldığını duyurmuştu.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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