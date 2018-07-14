Rusya’dan ABD'ye “zirveyi baltalamak istiyorlar” yanıtı
ABD Adalet Bakanlığının isim vererek 12 Rus askeri istihbarat (GRU) görevlisinin Amerikan seçimlerinde Demokrat Parti karargahına İnternet üzerinden saldırı düzenlediklerini ilan etmesine ilk tepkisini gösteren Rusya, Washington’dan duyulan yeni suçlamaların Pazartesi günü Finlandiya’da gerçekleşecek Trump-Putin zirvesini baltalama amacı taşıdığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan tepki açıklamasında, “Trump-Putin zirvesi arifesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı gelen ABD'deki belirli siyasi güçler negatif ortam yaratmak için büyük çaba sarf ettiği ortada. Zirvenin olumsuz havada başlaması ve sonuç alınmaması için sıkıcı hale gelen Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahale iddialarını ısıtıp ısıtıp gündeme getirmeye devam ediyorlar” dendi.
ABD’den 2016 başkanlık seçimlerine Rus müdahalesi konusunu soruşturan Büyük Jüri savcısı Robert Mueller, Rus askeri istihbaratında çalışan 12 görevlinin isimlerini vererek müdahale yapıldığını duyurmuştu.
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