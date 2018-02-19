Rusya'dan ABD'ye rest! 'Derhal çekilin'

Valday Tartışma Kulübü’nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmak için terör örgütü YPG'yi kullandığını söyledi.

Lavrov açıklamalarına şöyle devam etti: "Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik adımları endişeyle takip ediyoruz. Bunun nedeni ABD’nin sahada, özellikle de Fırat’ın doğusu ile Suriye’nin Irak- Türkiye sınırı arasındaki bölgedeki uygulamaya başladığı planları. Bana kalırsa ABD’li partnerlerimizin, Suriye’deki amaçlarının yalnızca DEAŞ'la mücadele etmek ve ülkenin bütünlüğünü korumak olduğuna yönelik ifadelerinin net adımlarla doğrulanması gerekiyor. ABD’yi bir kez daha ateşle oynamamaya ve günümüz politikasının mevcut durumunun yarattığı ani ihtiyaçlar doğrultusunda değil Kürtler de dahil, tüm Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerinin halklarının uzun vadeli çıkarlarına dayalı adımlar atmaya çağırıyorum.”

Lavrov, ABD'nin, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf'taki güçlerini derhal buradan çekmesi gerektiğini söyledi.