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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.03.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Rusya'dan ABD'ye nükleer uyarı: Gerçeğe dönüşebilir!

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Rusya'dan ABD'ye nükleer uyarı: Gerçeğe dönüşebilir!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından (INF) çekilmesinin "sonuçları tahmin edilemeyecek geniş çaplı bir silahlanma yarışına" neden olabileceği uyarısında bulundu.

Lavrov, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dönem başkanlığını ABD'nin yaptığı Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.

Silahların kontrolü konusunda ABD ve batı ülkelerine ortak çabaların sürdürülmesi çağrısında bulunan Lavrov, "Krizlerin üstesinden gelmek, silahların kontrolü ve yayılmasını önlemeye yönelik modern uluslararası anlaşmalar sistemini korumak ve geliştirmek için hepimizin yeterli bilgeliğe ve güce sahip olduğumuzdan eminim." ifadesini kullandı.

Rus basınında çıkan haberlerde ise Lavrov uluslararası durumu istikrarsızlaştırma, devletler arasındaki ihtilafları körükleme, silah kontrol alanındaki çok taraflı anlaşmalar sistemini çökertme politikasına karşı tüm ülkelerin aklıselim bir alternatif bulamaması halinde nükleer savaş tehdidinin gerçeğe dönüşebileceği uyarısında bulundu.

SİLAHLANMA YARIŞI

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Yleem Poblete'nin, dün konferansta, "Rusya'yı, komşu ülkeleri işgal ederek Avrupa'nın güvenlik yapısının temel taşlarını tehdit etmekle" suçlamasına atıfta bulunarak, Poblete'nin suçlamalarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yaptı.

Konuşmasında ABD'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Lavrov, "ABD'nin anti-balistik füze anlaşmasından ve INF'den çekilmesi sonuçları tahmin edilemeyecek geniş çaplı bir silahlanma yarışına neden olabilir." diye konuştu.

BAŞKA SEÇENEK BIRAKMAZ

Sergey Lavrov, yeni silah yarışının, pek çok ülkeye milli güvenliklerini korumak için nükleer silahlar ve füze üretmelerinden başka seçenek bırakmayacağı uyarısını yaparak, birçoğunun ülkenin bu tür silahları yapacak bilim ve teknolojiye sahip olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl ağustosta, Sovyetler Birliği ile 1987'de imzalanan ve Rusya Federasyonu ile devam edilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından (INF) çekileceğini açıklamıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (20.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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