Rusya’dan ABD’nin petrol planına sert çıkış: ‘Uluslararası haydutluk’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya’dan ABD’nin petrol planına sert çıkış: ‘Uluslararası haydutluk’
GeriDünya Rusya’dan ABD’nin petrol planına sert çıkış: ‘Uluslararası haydutluk’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
27.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rusya’dan ABD’nin petrol planına sert çıkış: ‘Uluslararası haydutluk’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya’dan ABD’nin petrol planına sert çıkış: ‘Uluslararası haydutluk’

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Suriye’nin doğusundaki petrol zengini Deyrizor bölgesinde askeri birlik konuşlandırma planları üzerine Moskova, ABD’yi ‘uluslararası haydutluk’la suçladı. Trump’ın talimatı üzerine Irak’a çekilen ABD güçleri de dün sabah yeniden Suriye’ye giriş yaptı.

WASHINGTON yönetiminin Suriye’deki manevraları Moskova’yı kızdırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden çekilme emri üzerine birkaç gün önce Irak’a geçen Amerikan birlikleri, petrol sahalarına konuşlanmak dün yeniden Suriye’ye giriş yapınca Moskova’dan sert açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’deki petrol yataklarını koruma bahanesiyle silah kontrolüyle elinde tutmasının meşru olmadığını belirterek, “Bu basit bir söylemle uluslararası devlet haydutluğudur” dedi. Konaşenkov, Pentagon’un Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını terör örgütü DEAŞ’tan korumak için YPG/PKK terör örgütü ile koordineli çalışarak bölgeye askeri takviye yapacakları yönündeki açıklamalarını dün değerlendirdi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in bu yöndeki açıklamasının şaşırtıcı olmadığını dile getiren Konaşenkov, Suriye’nin yeraltı kaynaklarının terör örgütü DEAŞ’a ya da bu yatakları DEAŞ’tan koruyan Amerikalılara değil Suriye’ye ait olduğunu vurguladı.

SURİYE’NİN KAYNAKLARI

Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, şöyle devam etti: “Suriye’nin kaynaklarını Suriye’den ve Suriye halkından korumak adına Amerikan birlikleri için hem uluslararası hukuk hem de Amerikan hukukunda, hiçbir yerde tek bir meşru vazife olamaz. Bu yüzden Washington’un yaptığı Suriye’nin doğusunda petrol yataklarını ele geçirmek ve silah kontrolüyle elinde tutmaktır. Bu basit bir söylemle uluslararası devlet haydutluğudur.”

‘AYDA 30 MİLYON DOLAR’

Konaşenkov, “Suriye’den elde edilen bir varil kaçak petrolün fiyatı 38 dolardan hesaplandığında ABD kamu hizmetlerine bağlı bir firma aylık 30 milyon dolardan (173 milyon TL) fazla kazanıyor” dedi. Bu arada Kremlin Basın Merkezi dün Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Güvenlik Konseyi’ni acil topladığını bildirdi. Açıklamada, Soçi’de varılan mutabakat muhtırasının uygulanmasının görüşüldüğü kaydedildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle