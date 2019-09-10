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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
10.09.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Rusya'daki yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlar belli oldu

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Rusya'daki yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlar belli oldu

Rusya Federasyonu genelinde hafta sonu yapılan farklı düzeylerdeki yerel seçimlerin oy sayımları büyük oranda sona erdi.

Ülkenin 85 bölgesinde yapılan 5 bin farklı düzeydeki yerel seçimde halk 16 bölge valisi, 22 bölgenin şehir meclisi, 13 yasama meclisi, 3 belediye başkanı için sandık başına gitti.

Kesin olmayan seçim sonuçları Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından bölge bölge açıklandı.

Başta St. Petersburg, Sahalinsk, Başkurdistan gibi ülke genelindeki 16 farklı bölgenin valilik seçimlerinin tamamında daha önce mevcut vali ya da merkezi yönetim tarafından atanan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisinin adayları olan vali vekilleri kazandı.

Diğer bölgelerde yapılan yerel düzeydeki seçimlerin galibi de iktidardaki Birleşik Rusya Partisi oldu.

MOSKOVA ŞEHİR MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK PUTİN’İN PARTİSİNDE

Bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle günlerdir başkent Moskova sokaklarında muhaliflerin protesto gösterisinin adresindeki Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı.

Beş yıl önceki seçimde yüzde 21,04 katılımın gerçekleştiği Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bu dönemde de katılım oranı çok fazla değişmeyerek yüzde 21,77 olarak gerçekleşti.

Kesin olmayan sonuçlara göre şehir meclisindeki 45 sandalyenin 25’ini Putin’in Birleşik Rusya Partisinin desteklediği bağımsız adaylar kazanarak çoğunluğu elde etti. Birisi bağımsız olmak üzere toplam 20 kişi ise muhalefetin adayı olarak seçildi.

Önceki seçimde Rusya Birleşik Partisi Moskova Şehir Meclisinde 28 sandalye kazanmıştı.

KREMLİN'DEN 'BAŞARI' AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, seçimlerde Birleşik Rusya Partisinin bazı yerde çok bazı yerde az sandalye alsa da seçimin tamamına bakıldığında ülke genelinde lider olduğunu söyleyerek “Genel olarak değerlendirildiğinde Birleşik Rusya Partisi oldukça başarılı.” ifadelerini kullandı.

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