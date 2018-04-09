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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
09.04.2018 - 14:07, Son Güncelleme:

Hastane genç kadını canlı canlı mumyaladı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Hastane genç kadını canlı canlı mumyaladı

Doktorların zaman zaman hata yaptıklarını duyuyoruz, ancak Rusya’nın Ulyanovsk kasabasında yaşanan bu trajik olay tam bir kâbus. Hastanede tedavi gören 28 yaşındaki Yekaterine Fadeyeva, hemşirenin serum yerine formalin vermesi neticesinde genç kadın canlı canlı mumyalanmış oldu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fadeyeva, ızdırap çekerek 5 Nisan günü hayatını kaybetti.

Olay 15 Mart tarihinde yaşandı. Kodmsomolskaya Parvda gazetesine göre anne olmaya hazırlanan Yekaterine Fadeyeva yumurtalıklarında bir kist bulunduğu için Ulyanovsk kasabasındaki hastaneye ameliyata yatmış.

Başarılı geçen ameliyattan sonra genç kadın bakın odasına alınmış. İşte kâbus burada yaşanmış. Nöbetçi hemşire hastaya hata ile serum yerine ölenlerin bedenlerinin muhafaza edilmesi için kullanılan 'formalin' isimli ilacı vermiş. Sabaha karşı acılar içerisinde kıvranmaya başlayan Fadeyeva’yı ziyaret eden doktoru trajik hatayı fark etmiş.

Yaptıkları ilk hatadan ders almayan taşra kasabasındaki hastane yönetimi önce olayı örtbas ederek birkaç gün gizlemiş. Ancak 4 gün sonra durum Rusya Sağlık Bakanlığına iletilerek zavallı kadın Moskova’daki Burnazyan Biyofizik Araştırmalar Enstitüsüne nakledilmiş. Burada Yekaterina Fadeyeva’yı inceleyen uzmanlar değerli zamanın kaybedildiğini söylemiş. Genç kadının midesinden başlayarak tüm iç organları formalin zehrinin etkisiyle bir bir devri dışı kalarak mumyalanmış.

Hastane genç kadını canlı canlı mumyaladı

19 Mart tarihinden 5 Nisana kadar yapılan tüm müdahaleler netice vermeyerek 28 yaşındaki Yekaterine Fadeyeva geçtiğimiz hafta Moskova’da hayatını kaybetmiş.

Rusya’da şok etkisi yaratan Ulyanovsk hastanesindeki feci olay şimdi Sağlık Bakanlığı ve savcılık tarafından araştırılıyor. Ulyanovsk hastanesi baş hekimi de görevden uzaklaştırıldı. Hayatını kaybeden genç kadının yakınları ise “İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz” diyerek feryat etmekte.-0-

 

 

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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