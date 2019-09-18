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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
18.09.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı

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Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı

Rusya’da gerçekleşen ve birçok Asya ülkesinin dahil olduğu ‘Merkez 2019’ Uluslararası Askeri Tatbikatı’nda S-300 ve S-400 hava savunma sistemleri ateşlendi.

Rusya’da Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan ordularının katıldığı ‘Merkez 2019’ Uluslararası Askeri Tatbikatı devam ediyor. 16 Eylül’de başlayan ve 21 Eylül’e kadar devam edecek olan tatbikat Rusya’nın Totsky, Chebarkulsky, Yurginsky, Aleysky, Ashuluk ve Safakulevo bölgelerinde gerçekleşiyor. Rusya Savunma Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen tatbikatta diğer ülkelerin askerleri dahil olmak üzere 128 bin asker, 20 binden fazla askeri silah, 600 uçak ve 15 gemi tatbikatta görev alıyor.

Rusyadaki dev tatbikatta S-400ler kullanıldı

“Merkez 2019” tatbikatı olarak isimlendirilen tatbikatın ana amacı Orta Asya’nın güvenliği ve uluslararası teröre karşı mücadele olarak belirlenirken tatbikatın şiddeti de günden güne artmaya başladı. Tatbikatın ilk gününde hafif egzersizler gerçekleşirken ikinci günden itibaren ağır silahlarla tatbikatın yoğunluğu arttırıldı.

Rusyadaki dev tatbikatta S-400ler kullanıldı

Hava savunma sistemleri ateşlendi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından tatbikatın ikinci gününe S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin hedefleri vurduğu anların görüntüleri yayınlandı. Rusya’nın Ashuluk bölgesinde hava savunma sistemleriyle yapılan tatbikatta S-300 ve S-400’ler aynı anda ateşlenerek önceden belirlenen hedefler vuruldu. Yapılan tatbikatta Rusya’nın yanı sıra Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan askerleri de etkin görev aldı. Tatbikatta ayrıca tankçı kara birlikleri tanklarla hedefleri etkisiz hale getirirken, ülkelerin deniz birlikleri de Hazar Denizi’ne döşenen mayınları etkisiz hale getirdi.

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