Rusya’da yerel seçim gerilimi
Rusya’da Eylül ayında yapılacak yerel seçimler, iktidarla muhalefet arasında kriz yarattı.
Başkentte Moskova yerel meclisi ‘Mosgorduma’ için yarışmaya hazırlanan genç kadın aday Lyubov Sobol’un adaylığının kabul edilmemesi muhalifleri sokağa döktü. Moskova’da dün öğle saatlerinde başlayan izinsiz gösterilere, resmi verilere göre yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Muhalefet ise en az 15 bin kişinin sokaklara çıktığını bildirdi. Muhalifler “Hukuk devleti için mücadele” sloganıyla sokaklara dökülürken, polisin göstericilere çok sert müdahale etmesi dikkat çekti. Moskova Emniyet Müdürlüğü, gösterilerde binden fazla kişinin tutuklandığını duyurdu.
‘MOSKOVA MÜDAHALE ETTİ’
Adaylığı kabul edilmeyen Sobol, Rusya’nın bir numaralı muhalif lideri Aleksey Navalny’nin hukuktan sorumlu yardımcısı olarak görev yapıyor. Vladimir Putin başkanlığındaki yönetiminin seçim komisyonuna müdahale ederek adaylığını düşürdüğünü öne süren Sobol, çoğunlukla gençlerden oluşan muhalifleri sokaklara davet etmişti. Seçim komisyonu, Sobol için toplanan destek imzalarının yüzde 14’ünün sahte olduğunu gerekçesiyle genç kadının adaylık başvurusunun reddetmişti. Muhalif lider Aleksey Navalny ise dünkü gösterilerden üç gün önce tutuklanarak 30 gün hapse mahkum edilmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle