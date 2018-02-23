Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Rusya'da şok! Canlı yayında birbirlerine girdiler

    Rusya'da şok! Canlı yayında birbirlerine girdiler

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 17:23 | Son Güncelleme:

    Rusya'da bir televizyon programında Ukraynalı siyaset bilimci Dmitriy Suvorov ile Alman milletvekili Andreas Maurer arasındaki tartışma giderek alevlendi. Programın sunucusu Andrey Norkin ve Dmitriy Suvorov milyonlarca insanın takip ettiği canlı yayında yumruk yumruğa birbirine girdi.

    Ukraynalı akademisyen Sovarov, Ukrayna konusunda oldukça hararetli bir şekilde ilerleyen tartışma esnasında Andreas Mauer'in sözlerine karşı çıktı.

    Mauer, "Ukrayna ordusunun yüzlerce çocuğu katlettiğini" söyledikten sonra öfkelenen Suvorov, program sunucusunun omzuna dokunarak müdahale etmesinin ardından kontrolünü kaybetti. 

    Duruma tepki gösteren Suvorov, Norkin'i itti. Ardından sunucu da karşılık verince, Suvorov sunucuya yumruk attı. Bu sırada stüdyodaki birçok kişi kavgaya müdahale etmeye çalıştı.

    Olaylar Rus televizyonlarında yüz binlerce kişi tarafından canlı yayında izlendi. 

    Stüdyo ekibi araya girerek kavganın büyümesini engelledi.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , SON HABER , SON HABERLER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri