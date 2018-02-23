Rusya'da şok! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Rusya'da bir televizyon programında Ukraynalı siyaset bilimci Dmitriy Suvorov ile Alman milletvekili Andreas Maurer arasındaki tartışma giderek alevlendi. Programın sunucusu Andrey Norkin ve Dmitriy Suvorov milyonlarca insanın takip ettiği canlı yayında yumruk yumruğa birbirine girdi.

Ukraynalı akademisyen Sovarov, Ukrayna konusunda oldukça hararetli bir şekilde ilerleyen tartışma esnasında Andreas Mauer'in sözlerine karşı çıktı. Mauer, "Ukrayna ordusunun yüzlerce çocuğu katlettiğini" söyledikten sonra öfkelenen Suvorov, program sunucusunun omzuna dokunarak müdahale etmesinin ardından kontrolünü kaybetti. Duruma tepki gösteren Suvorov, Norkin'i itti. Ardından sunucu da karşılık verince, Suvorov sunucuya yumruk attı. Bu sırada stüdyodaki birçok kişi kavgaya müdahale etmeye çalıştı. Olaylar Rus televizyonlarında yüz binlerce kişi tarafından canlı yayında izlendi. Stüdyo ekibi araya girerek kavganın büyümesini engelledi.