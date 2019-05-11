İş insanına sokak ortasında kurşun yağmuru
Rusya’da bir iş insanı, silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Kolu ve bacağından kurşunlanan iş insanı yaya olarak kaçmayı başardı.
Olay, Rusya’nın batı kesiminde Moskova Oblastı’ndaki Balaşiha şehrinde meydana geldi.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, evinden çıkan iş insanına arkadan yaklaşan saldırganın peş peşe ateş ettiği görülüyor.
İş insanına 7 kez ateş eden saldırgan onu kolu ve bacağından vuruyor. Bir an sendeleyen iş insanı ise aldığı kurşunlara rağmen yaya olarak bir ara sokağa doğru kaçıyor.
Bir ara duraksayan ve iş insanının kaçışını izleyen saldırgan, önce geldiği yola doğru kaçıyor ardından silahını kontrol ettikten sonra iş insanının kaçtığı yöne koşuyor.
Rus polisi, saldırganın arandığını; yaralanan iş insanının tedavi altına alındığını duyurdu.
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