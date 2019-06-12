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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
12.06.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü yapanlar gözaltına alındı

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Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü yapanlar gözaltına alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride polis, aralarında gazetecilerin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı.

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  • Rusyada muhalif gazeteciye destek yürüyüşü yapanlar gözaltına alındı
  • Rusyada muhalif gazeteciye destek yürüyüşü yapanlar gözaltına alındı
  • Rusyada muhalif gazeteciye destek yürüyüşü yapanlar gözaltına alındı
  • Rusyada muhalif gazeteciye destek yürüyüşü yapanlar gözaltına alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gazeteci Golunov'a destek vermek amacıyla Çistiye Prudi metro istasyonundan İçişleri Bakanlığı binasına yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy başta olmak üzere Reuters, Der Spiegel ve muhalif yayın organlarına mensup birçok gazetecinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında Golunov destekçileri gösterilerine devam ediyor.

Yerel basın göstericilere müdahale esnasında polisin 200'den fazla kişiyi gözaltına aldığını ileri sürdü.

Muhalif yayınları ile bilinen Meduza haber portalında çalışan gazeteci İvan Golunov geçen hafta evine yapılan operasyonda uyuşturucu bulundurma ve satma suçlamalarından gözaltına alınmıştı.

Golunov, uyuşturucu sattığı ispatlanamayınca serbest bırakılmıştı.

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