Rusya’da Medvedev hükümeti istifa etti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis’e hitaben yaptığı yıllık konuşmasından hemen sonra Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev istifasını sundu. Bakanlar kurulu ile birlikte istifa eden Medvedev’in, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcılığı görevi ile devlet kademesinde kalacağı da bildirildi. Rusya Başbakanı ve kabinesinin toptan istifası Devlet Başkanı Putin’in Federal Meclis’e hitaben yaptığı konuşmadan hemen sonra gerçekleşti. Konuşmasında Rusya’da hükümetin yozlaştığı imasında bulunan Putin anayasa reformu önermişti. Putin ayrıca anayasa değişikliği ve referanduma gidilmesini gündeme getirerek, başkanlık süresinin iki dönemle sınırlı olması gerektiğine inandığını da belirtmişti

PUTİN, MİŞUSTİN’İ ÖNERDİ

Putin’in bu sözleri üzerine bir saat sonra Kremlin’de Putin’in huzuruna çıkan Dmitriy Medvedev istifasını sunmuş oldu. Putin istifayı kabul etti. Gözlemciler Medvedev tarafından atılan adımı beklenen bir gelişme olarak değerlendiriyor. Rusya’da hazırlanan ciddi reform adımları sorumluluğunu Medvedev üstlenmek istemediği için istifa etmeyi tercih ettiği söyleniyor. Rusya lideri Putin, Medvedev’den boşalan başbakanlık görevine Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’i önerdi. Putin adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sunarken, bugün oylama yapılacak.