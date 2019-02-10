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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
10.02.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Rusya'da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

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Rusya'da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Kuzey Buz Denizi'nde Rusya'ya bağlı Novaya Zemlya adalarında kutup ayılarının yerleşim alanlarına inmesi sonucu acil durum ilan edildi.

Yetkililer, onlarca ayının evlere ve kamu binalarına girdiğini ve bu hayvanların insanlara saldırdığı vakaların yaşandığını açıkladı.

Küresel ısınma sonucu yaşam alanları tehlikeye giren ayıların yiyecek bulabilmek için yerleşim alanlarına girdiği belirtiliyor.

Rusya'da kutup ayıları nesilleri tükenme tehdidi altında olan hayvanlar kategorisinde.

Ülkede ayıları avlamak yasak ve Federal Çevre Koruma Dairesi, bu hayvanların vurulması için izin verilmesi çağrısını reddetti.

Ancak yerel yetkilileri, kutup ayılarının artık polisten korkmadığını ve yeni önlemlere başvurulması gerektiğini söylüyor. Bu yetkililer ayıların korkutulması için uygulanan yöntemlerin sonuç vermemesi halinde hayvanların vurulmasından başka çare kalmayacağını savunuyor.

52 AYI GÖRÜLDÜ, AİLELER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMİYOR

Takımadanın ana yerleşim merkezi olan Beluşya Guba'da şimdiye kadar 52 ayı görüldü. Bu ayılardan altısı ile 10'unun kasaba merkezinden hiç çıkmadığı belirtiliyor.

Bölgenin idari yetkilisi Viganşa Musin, hava kuvvetleri garnizonunda halen beş ayının olduğunu söyledi. Musin, "1983'ten beri Novaya Zemlya'dayım. Hiç böyle bir ayı istilasıyla karşılaşmadım" dedi.

Musin'in yardımcısı Aleksander Minayev de ayıların bölgede günlük yaşamı sekteye uğrattığını belirterek "İnsanlar korkudan evlerinden çıkamıyor. Aileler çocuklarını okula ya da kreşe göndermemeye başladı" diye konuştu.

Uzmanlar, Kuzey Kutbu Denizi'nde buzların azalması nedeniyle kutup ayılarının avlanma alışkanlıklarını değiştirdiğini ve yiyecek bulabilmek için karada daha fazla zaman geçirmeye başladıklarını, bunun sonucu olarak da insanlarla karşı karşıya gelme olasılıklarının arttığını söylüyor.

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