Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Rusya'da kriz çıkartacak hamle!

    Rusya'da kriz çıkartacak hamle!

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 14:03 | Son Güncelleme:

    Rusya, NATO üyesi Polonya ve Litvanya ile sınırı olan en kalabalık bölgesi Kaliningrad'da nükleer yetenekli İskender füzelerini konuşlandırdı.

    Litvanya Milli Savunma Bakanı, Rusya'nın 2016 yılında tatbikatlar için Kaliningrad'a getirdiği nükleer başlık kapasiteli İskender taktik balistik füzelerini, alt yapılarını da tamamlayarak, kalıcı olarak konuşlandırdığını açıkladı. Rusya savunma bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni görevlendirmenin askeri tatbikatların bir parçası olduğunu ve daha önce yaşandığını söyledi. ABD ve NATO, son zamanlarda, özellikle Suriye ve Ukrayna üzerinden Rusya ile olan anlaşmazlıkların yoğunlaştığını belirttiler.

    İSKENDER-M ÖZELLİKLERİ

    NATO'da 'SS-26 Stone' diye tasnif edilen İskender füzesi 7.2 m boyunda, savaş başlığı ise 480 kg civarında. Modernize edilmiş İskender-M nükleer taktik savaş başlığı da taşıyabiliyor.

    Sistemin sahip olduğu balistik füzelerin sapma limiti 15 metreyi geçmiyor. Seyir füzelerin sapma limiti ise 2-3 metre. Şimdi de ''İskender'' için her türlü havada ultra hassas güdümlü başlıklara sahip roketler üzerinde çalışmalar yürütülüyor.''

    Kara Kuvvetleri Baş Karargâhı’ndan verilen bilgiye göre ''İskender-M'' taktik füze sistemi, hem normal, hem de nükleer başlıkları taşıyabilecek balistik ve seyir füzeleri içeriyor. Star

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Litvanya , RUSYA , füze , iskender
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri